Участника реалити-шоу о свингерах обвинили в сексуализированном насилии над детьми и животными

Бывшего участника американского реалити-шоу о свингерах «Соседи с привилегиями», жителя Огайо Тони Макколистера арестовали по обвинению в распространении непристойных материалов с участием несовершеннолетних и в половой связи с животными. Об этом сообщили телеканалы штата WLWT и WKRC.
Из судебных документов, которые изучили журналисты, следует, что Макколистер загрузил на свой Google диск фото сексуализированного насилия над детьми. Помимо этого, житель Огайо вступил в половую связь с двумя своими собаками, следует из материалов. Оба преступления, предположительно, были совершены в один день — 23 ноября.
В начале этой недели суд арестовал Макколистера, назначив залог в размере 250 тысяч долларов, узнали журналисты. Сейчас житель Огайо находится в тюрьме округа Уоррен.
В судебных документах говорится, что обвиняемый жил в доме, который принадлежит женщине по имени Эрика Гроув. Ее также обвиняют в мелком правонарушении, связанном с сексуализированным насилием над животными. Женщина получила повестку в суд, который запланирован на 30 декабря.
Согласно местному законодательству, половая связь с животным — это правонарушение, а распространение непристойных материалов — уголовное преступление, которое предполагает до восьми лет заключения и штраф до 15 тысяч долларов.
Тони Макколистер был одним из участников реалити-шоу о свингерах «Соседи с привилегиями», которое начало выходить в США в 2015 году. После показа двух эпизодов проект свернули из-за негативной реакции зрителей. Арестованный участвовал в программе вместе со своей женой. Эрика Гроув не появлялась на шоу. Что ее связывает с Макколистером — неизвестно.