Криминал

Участника реалити-шоу о свингерах обвинили в сексуализированном насилии над детьми и животными

2 минуты чтения 20:21

Бывшего участника американского реалити-шоу о свингерах «Соседи с привилегиями», жителя Огайо Тони Макколистера арестовали по обвинению в распространении непристойных материалов с участием несовершеннолетних и в половой связи с животными. Об этом сообщили телеканалы штата WLWT и WKRC.

Странные узлы
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
Криминал21 минута чтения

Из судебных документов, которые изучили журналисты, следует, что Макколистер загрузил на свой Google диск фото сексуализированного насилия над детьми. Помимо этого, житель Огайо вступил в половую связь с двумя своими собаками, следует из материалов. Оба преступления, предположительно, были совершены в один день — 23 ноября.

В начале этой недели суд арестовал Макколистера, назначив залог в размере 250 тысяч долларов, узнали журналисты. Сейчас житель Огайо находится в тюрьме округа Уоррен.

В судебных документах говорится, что обвиняемый жил в доме, который принадлежит женщине по имени Эрика Гроув. Ее также обвиняют в мелком правонарушении, связанном с сексуализированным насилием над животными. Женщина получила повестку в суд, который запланирован на 30 декабря.

Согласно местному законодательству, половая связь с животным — это правонарушение, а распространение непристойных материалов — уголовное преступление, которое предполагает до восьми лет заключения и штраф до 15 тысяч долларов.

Тони Макколистер был одним из участников реалити-шоу о свингерах «Соседи с привилегиями», которое начало выходить в США в 2015 году. После показа двух эпизодов проект свернули из-за негативной реакции зрителей. Арестованный участвовал в программе вместе со своей женой. Эрика Гроув не появлялась на шоу. Что ее связывает с Макколистером — неизвестно.

Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
