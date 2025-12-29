Долина отказалась съезжать с квартиры Лурье

Народная артистка России Лариса Долина отказалась выехать из принадлежащей Полине Лурье квартиры в срок до 30 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Лурье Анастасию Свириденко.

Ранее Лурье попросила Долину покинуть квартиру в Хамовниках до этой даты. ТАСС сообщает, что певица и ее семья съедут не раньше 5 января.

Свириденко сообщала, что Долина не вышла на связь с Лурье после решения Мосгорсуда о выселении певицы, ее дочери и внучки из спорного жилья, которое было принято 25 декабря. Представители Лурье попытались попасть в квартиру в тот же день, поскольку решение Мосгорсуда вступило в силу немедленно.

Долина не вышла на связь с Лурье и не передала ключи от жилища — Лурье не может проверить состояние квартиры и попасть внутрь. Ее адвокат отметила, что считает действия певицы незаконными, но на тот момент стороны продолжали переговоры по передаче квартиры. Представителей Долиной общались «относительно нормально», но с ними не удавалось прийти к компромиссу.

Лурье рассчитывала, что с Долиной удастся договориться без привлечения третьих лиц для принудительного выселения, отмечала Свириденко. Однако сторона новой владелицы квартиры допускала возможность, что прибегнет к процедуре получения исполнительного листа с последующим участием в споре судебных приставов.

Во время заседания Мосгорсуда представители Долиной не возражали против выселения певицы из квартиры, но не соглашались с немедленным выселением — они просили предоставить певице возможность покинуть жилище до конца январских праздников.

Через несколько часов после оглашения судебного решения появилась информация о том, что Долина якобы уже покинула квартиру. Позже эта новость была опровергнута адвокатом певицы Марией Пуховой.