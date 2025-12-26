Лурье дала Долиной срок для освобождения квартиры

Артистку Ларису Долину попросили съехать из квартиры в районе Хамовники до 30 декабря. Такие сроки через адвоката назвала покупательница Полина Лурье, сообщает РБК.

При этом, как сообщалось ранее, Долина не выходит на связь и не отдает Лурье ключи от квартиры. Отдельно адвокат покупательницы Светлана Свириденко рассказала, что Долина никак не отреагировала на просьбу пустить Лурье в квартиру, чтобы проверить состояние жилья.

«Это незаконно. Пока ведем переговоры. Будем предъявлять исполнительный лист, если Долина физически не освободит квартиру», — добавила Свириденко.

Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы Полины Лурье и постановил выселить народную артистку России Ларису Долину из недвижимости в московском районе Хамовники.

Тогда же представитель Долиной заявил, что артистка со своей семьей готова выехать из квартиры до конца январских праздников. Однако Лурье такой сценарий не устроил, поэтому девушка настояла на немедленном выселении певицы.

Советская пропаганда называла их людоедами Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями Политика 27 минут чтения

Спустя два часа после решения Мосгорсуда журналисты увидели, как Лариса Долина покинула квартиру в Хамовниках, но ее адвокат Мария Пухова опровергла подобную информацию: «Насколько я понимаю, это не имеет ничего общего с действительностью».

Лариса Долиной в 2024 году стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать пятикомнатную квартиру, а вырученные 112 миллионов рублей передать им. Народная артистка так и поступила, а затем обратилась в суд, чтобы признать сделку недействительной, так как она действовала под влиянием мошенников. Покупательница Полина Лурье о действиях мошенников ничего не знала.

Сначала суд встал на сторону певицы и постановил вернуть ей квартиру, а Лурье предложили взыскивать деньги с мошенников, обманувших Долину. Позже дело дошло до Верховного суда России, который рассмотрел жалобу покупательницы Полины Лурье и постановил вернуть ей квартиру.