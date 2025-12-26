EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Лурье дала Долиной срок для освобождения квартиры

2 минуты чтения 20:08

Артистку Ларису Долину попросили съехать из квартиры в районе Хамовники до 30 декабря. Такие сроки через адвоката назвала покупательница Полина Лурье, сообщает РБК.

При этом, как сообщалось ранее, Долина не выходит на связь и не отдает Лурье ключи от квартиры. Отдельно адвокат покупательницы Светлана Свириденко рассказала, что Долина никак не отреагировала на просьбу пустить Лурье в квартиру, чтобы проверить состояние жилья.

«Это незаконно. Пока ведем переговоры. Будем предъявлять исполнительный лист, если Долина физически не освободит квартиру», — добавила Свириденко.

Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы Полины Лурье и постановил выселить народную артистку России Ларису Долину из недвижимости в московском районе Хамовники.

Тогда же представитель Долиной заявил, что артистка со своей семьей готова выехать из квартиры до конца январских праздников. Однако Лурье такой сценарий не устроил, поэтому девушка настояла на немедленном выселении певицы.

Советская пропаганда называла их людоедами
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
Политика27 минут чтения

Спустя два часа после решения Мосгорсуда журналисты увидели, как Лариса Долина покинула квартиру в Хамовниках, но ее адвокат Мария Пухова опровергла подобную информацию: «Насколько я понимаю, это не имеет ничего общего с действительностью».

Лариса Долиной в 2024 году стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать пятикомнатную квартиру, а вырученные 112 миллионов рублей передать им. Народная артистка так и поступила, а затем обратилась в суд, чтобы признать сделку недействительной, так как она действовала под влиянием мошенников. Покупательница Полина Лурье о действиях мошенников ничего не знала.

Сначала суд встал на сторону певицы и постановил вернуть ей квартиру, а Лурье предложили взыскивать деньги с мошенников, обманувших Долину. Позже дело дошло до Верховного суда России, который рассмотрел жалобу покупательницы Полины Лурье и постановил вернуть ей квартиру.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01
Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01 25 декабря
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01 24 декабря
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников