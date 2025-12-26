Российский военный пять дней жестоко пытал бывшую девушку

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военного Михаила Казанцева к 12 годам колонии особого режима по делу о пытках его бывшей девушки. Текст приговора, вынесенного еще в сентябре, появился на сайте суда, обратили внимание «Сибирь.Реалии».

Самая известная серийная убийца в России Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти Криминал 14 минут чтения

Казанцева признали виновным по статьям об истязаниях с особой жестокостью, причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, а также в незаконном лишении свободы.

Как следует из текста приговора, 24 ноября 2024 года, через несколько дней после возвращения Казанцева с войны в Украине, к нему в съемную квартиру в Кызыле пришла бывшая девушка, с которой мужчина поддерживал хорошие отношения. Ее имя не раскрывается.

Сначала военный и его бывшая партнерша пили алкоголь, а потом, вечером, мужчина обвинил девушку в изменах, заставил раздеться догола, запер квартиру и начал издеваться над ней.

Угрожая применить насилие, Казанцев заставил пострадавшую сесть на корточки, после чего избил ее костылем, сломав при этом руку. После этого военный помочился на свою пленницу и выгнал ее на балкон.

В этот момент температура воздуха в Кызыле была около 20 градусов ниже нуля. Балкон был крытый, а на окнах стояли решетки, из за чего девушка не смогла сбежать, хотя квартира находилась всего на втором этаже. Ее криков о помощи никто не слышал, следует из текста приговора.

На следующий день военный заставил пострадавшую сесть на корточки и облил кипятком из чайника. После этого он прижег ей веко сигаретой. Когда Казанцев собрался снова вылить на девушку горячую воду, она толкнула его, в результате чего чайник разбился. Она попыталась отползти от военного и поранилась об один из осколков.

В тот же день Казанцев снова посадил девушку на корточки и начал бросать в нее бутылки. Затем он попросил ее сесть на них анальным отверстием. «Что она, опасаясь насилия с его стороны и сделала 5 раз, при этом ей было больно и неприятно», — говорится в приговоре.

Вечером того же дня военный душил пострадавшую шнуром от зарядки, который в итоге порвался. Тогда он насильно обрил ее голову налысо, нова помочился на девушку и выгнал на балкон.

Помимо этого, в деле упоминаются и другие пытки. В частности, Казанцев бил пленницу ремнем с железной пряжкой, столкнул ее со стула так, что она ударилась головой об батарею, а также стрелял в девушку из игрушечного пистолета, дополнительно ударив пострадавшую рукояткой игрушки.

Странные узлы Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами Криминал 21 минута чтения

Утром 29 ноября 2024 года Казанцев отправился в магазин и забыл запереть входную дверь. Девушка, которая все время находилась в квартире голая, надела одежду военного и сбежала. Она обратилась за помощью в ближайший детский сад. Его сотрудники вызвали такси до полиции.

В полиции девушка рассказала о пытках, которым подвергалась в квартире Казанцева. Медицинская экспертиза обнаружила у нее закрытую черепно-мозговую травму, обширные ожоги тела, рук и ног II степени, колото-резаные раны на обеих кистях, а также перелом локтевой кости.

Во время суда Казанцев отрицал вину и уверял, что девушка находилась в его квартире голая добровольно. Более того, по словам военного, пострадавшая не хотела покидать жилище. Ожоги девушки военный объяснил тем, что случайно «опрокинул на нее кастрюлю с кипящим супом» и хотел вызвать скорую помощь, но та отказывалась.

«Материалы уголовного дела полностью сфальсифицированы <…> следователем военного следственного отдела по Абаканскому гарнизону, состоящим с потерпевшей в интимных отношениях», — приводится в приговоре позиция военного.

Как обратил внимание телеграм-канал «Сибирский экспресс», Казанцев уже был ранее судим, в частности, за избиение человека до смерти. В 2023 году суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы по делу о нападении и покушении на убийство. Свой срок Казанцев не отбыл, подписав контракт с Минобороны РФ и отправившись на войну с Украиной.