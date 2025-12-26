EN
Криминал

Российский военный пять дней жестоко пытал бывшую девушку

2 минуты чтения 15:14 | Обновлено: 15:17

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военного Михаила Казанцева к 12 годам колонии особого режима по делу о пытках его бывшей девушки. Текст приговора, вынесенного еще в сентябре, появился на сайте суда, обратили внимание «Сибирь.Реалии».

Казанцева признали виновным по статьям об истязаниях с особой жестокостью, причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, а также в незаконном лишении свободы.

Как следует из текста приговора, 24 ноября 2024 года, через несколько дней после возвращения Казанцева с войны в Украине, к нему в съемную квартиру в Кызыле пришла бывшая девушка, с которой мужчина поддерживал хорошие отношения. Ее имя не раскрывается.

Сначала военный и его бывшая партнерша пили алкоголь, а потом, вечером, мужчина обвинил девушку в изменах, заставил раздеться догола, запер квартиру и начал издеваться над ней.

Угрожая применить насилие, Казанцев заставил пострадавшую сесть на корточки, после чего избил ее костылем, сломав при этом руку. После этого военный помочился на свою пленницу и выгнал ее на балкон.

В этот момент температура воздуха в Кызыле была около 20 градусов ниже нуля. Балкон был крытый, а  на окнах стояли решетки, из за чего девушка не смогла сбежать, хотя квартира находилась всего на втором этаже. Ее криков о помощи никто не слышал, следует из текста приговора.

На следующий день военный заставил пострадавшую сесть на корточки и облил кипятком из чайника. После этого он прижег ей веко сигаретой. Когда Казанцев собрался снова вылить на девушку горячую воду, она толкнула его, в результате чего чайник разбился. Она попыталась отползти от военного и поранилась об один из осколков.

В тот же день Казанцев снова посадил девушку на корточки и начал бросать в нее бутылки. Затем он попросил ее сесть на них анальным отверстием. «Что она, опасаясь насилия с его стороны и сделала 5 раз, при этом ей было больно и неприятно», — говорится в приговоре.

Вечером того же дня военный душил пострадавшую шнуром от зарядки, который в итоге порвался. Тогда он насильно обрил ее голову налысо, нова помочился на девушку и выгнал на балкон.

Помимо этого, в деле упоминаются и другие пытки. В частности, Казанцев бил пленницу ремнем с железной пряжкой, столкнул ее со стула так, что она ударилась головой об батарею, а также стрелял в девушку из игрушечного пистолета, дополнительно ударив пострадавшую рукояткой игрушки.

Утром 29 ноября 2024 года Казанцев отправился в магазин и забыл запереть входную дверь. Девушка, которая все время находилась в квартире голая, надела одежду военного и сбежала. Она обратилась за помощью в ближайший детский сад. Его сотрудники вызвали такси до полиции.

В полиции девушка рассказала о пытках, которым подвергалась в квартире Казанцева. Медицинская экспертиза обнаружила у нее закрытую черепно-мозговую травму, обширные ожоги тела, рук и ног II степени, колото-резаные раны на обеих кистях, а также перелом локтевой кости.

Во время суда Казанцев отрицал вину и уверял, что девушка находилась в его квартире голая добровольно. Более того, по словам военного, пострадавшая не хотела покидать жилище. Ожоги девушки военный объяснил тем, что случайно «опрокинул на нее кастрюлю с кипящим супом» и хотел вызвать скорую помощь, но та отказывалась.

«Материалы уголовного дела полностью сфальсифицированы <…> следователем военного следственного отдела по Абаканскому гарнизону, состоящим с потерпевшей в интимных отношениях», — приводится в приговоре позиция военного.

Как обратил внимание телеграм-канал «Сибирский экспресс», Казанцев уже был ранее судим, в частности, за избиение человека до смерти. В 2023 году суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы по делу о нападении и покушении на убийство. Свой срок Казанцев не отбыл, подписав контракт с Минобороны РФ и отправившись на войну с Украиной.

