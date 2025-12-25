Бойца MMA обвинили в избиении связанной подруги на протяжении четырех часов

Проживающий в Подмосковье 25-летний боец MMA из Дагестана связал свою подругу и избивал 20-летнюю девушку в течение четырех часов. Об этом пишут РИА «Новости» и «Тверские ведомости».

Задержание мужчины подтвердили в управлении МВД по Тверской области. Полиция добивается ареста подозреваемого по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК).

Инцидент произошел 19 декабря в Твери дома у пострадавшей. По версии следствия, мужчина нанес ей множественные удары по лицу и телу, а после скрылся с места преступления. Задержать его удалось на территории соседней Московской области.

Избитой девушке потребовалась госпитализация, ей предстоит длительное лечение, отмечают в МВД. Журналисты пишут об отеке мозга, переломе костей лица и гематомах, добавляя, что пострадавшей потребуется операция.

О том, что задержанный является бойцом MMA, «Тверским ведомостям» сообщили в полиции. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, полиция планирует добиваться его ареста и перевода в СИЗО.

Ранее управление Следственного комитета по Хабаровскому краю отчиталось об аресте местного жителя по обвинению в нанесении побоев с особой жестокостью.

По версии следствия, жительница села Некрасовка встретила знакомую и ее сожителя, они пригласили ее на свою дачу. Там между мужчиной и гостей возник конфликт — он нанес ей несколько порезов ножом, отрезал прядь волос, выкручивал пальцы рук и избивал деревянной битой.

Обвиняемый не удерживал женщину силой, однако та испугалась уходить и оставалась на даче и после начала издевательств. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении побоев с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 117 УК).