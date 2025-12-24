EN
Школьники изнасиловали семиклассницу и вырезали на ее руке оскорбления канцелярским ножом

2 минуты чтения 10:20

Группа старшеклассников в городе Актау в Казахстане похитила 13-летнюю девочку, а затем затащила ее на стройку, где насиловала и пытала, снимая происходящее на камеру телефона. Об этом со ссылкой на жалобу матери пострадавшей школьницы сообщила глава фонда «Не молчи» Дина Тансари.

По словам матери, инцидент произошел еще в сентябре 2024 года. Сообщается, что старшеклассники «насиловали девочку группой извращенным способом». «Засовывали сигареты в интимные органы, прыгали на животе, избивали», — говорится в публикации «Не молчи».  

Кроме того, мать сообщила фонду, что нападавшие вырезали канцелярским ножом на руке ее дочери слово «лесбуха». «Эпизодов насилия было несколько. Девочка боялась рассказать кому-то, долго обманывала маму, несмотря на доверительные близкие отношения. И погрузилась в страшную депрессию», — рассказала глава «Не молчи» Дина Тансари.

Странные узлы
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
Криминал21 минута чтения

По ее информации, после случившегося пострадавшая проходила лечение в психиатрической клинике и несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. «Эти насильники убедили, что она должна наглотаться таблеток и умереть сама. Они настолько внушили ей это, унижая, избивая и насилуя — сейчас она презирает себя и свое тело, считает себя грязной и недостойной жизни», — сообщила глава «Не молчи».

Мать пострадавшей рассказала фонду, что обратилась с заявлением в полицию и прокуратуру. «Не молчи» сообщает, что подозреваемые все еще находятся на свободе.

Грязное место
Грязное место
Школьница рассказала, что ее полгода держали в секс-рабстве одноклассники. За это время ей воспользовались больше 200 мужчин
Криминал29 минут чтения

В департаменте Мангистауской области изданию Tengrinews заявили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об «изнасиловании несовершеннолетней». Сейчас силовики проводят следственные мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В апреле стало известно, что суд в городе Кызылорда в Казахстане вынес приговоры фигурантам дела об удержании в сексуализированном рабстве 16-летней школьницы. По словам адвоката пострадавшей, за полгода ее изнасиловали около 200 мужчин.

