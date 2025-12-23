Женщину обвинили в убийстве двух бывших мужей за день

Власти Флориды арестовали 51-летнюю Сьюзан Эрику Авалон по обвинению в убийстве двух ее бывших мужей в один день. Об этом сообщило NBC news со ссылкой на шерифа Рика Уэллса.

По его словам, днем в среду, 17 декабря, в офис шерифа округа Манати поступил звонок о стрельбе. Прибывшие на место полицейские обнаружили 54-летнего мужчину с двумя огнестрельными ранениями в живот.

Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался. Перед этим мужчина успел поговорить с представителями властей. В частности, на вопрос о том, кто мог в него стрелять, житель Флориды предположил, что это могла быть его бывшая жена.

Шериф рассказал журналистам, что в момент стрельбы дома была 15-летняя дочь пострадавшего. Она сообщила, что выглянула в окно и увидела человека в серой толстовке и маске, который сел в серебристый автомобиль Honda Odyssey и уехал.

Перед смертью мужчина рассказал, что в него выстрелили, когда он открыл дверь своего дома. По версии следствия, Авалон пришла к своему бывшему мужу под видом курьера. Обвиняемая и погибший мужчина развелись почти десять лет назад, после чего долгое время решали вопросы опеки над детьми и выплаты алиментов.

К Авалон полицейские пришли в день, когда в ее 54-летнего бывшего мужа стреляли. Женщину застали в момент, когда она протирала тряпками, смоченными отбеливателем, свой автомобиль Honda Odyssey. Когда следователи сказали Авалон, что пришли поговорить с ней о ее бывшем муже, она спросила, о каком именно, рассказал шериф Уэллс.

После этого началось расследование в отношении гибели другого бывшего мужа жительницы Флориды. Выяснилось, что мужчину застрелили в его доме в среду, 17 декабря. В этот же день был ранен первый мужчина.

По версии следствия, Авалон сначала убила своего второго мужа, а затем выстрелила в первого. Женщину арестовали в четверг, 18 декабря, на следующий день после двух убийств. Ей предъявили обвинение в убийстве второй степени.