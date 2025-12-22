EN
EN
Общество

Роскомнадзор пригрозил заблокировать WhatsApp

2 минуты чтения 17:13 | Обновлено: 17:31

Мессенджер WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство, заявили РБК в Роскомнадзоре (РКН).

Хрустальная империя Германа Грефа
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
Экономика

«В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — пояснили в РКН.

Если WhatsApp по-прежнему не будет выполнять требования российского законодательства, «введение ограничений будет продолжено», в результате чего мессенджер будет заблокирован.

Днем 22 декабря россияне начали массово жаловаться на то, что у них перестал работать WhatsApp. Телеграм-канал «ЗаТелеком» написал, что скорость работы мессенджера в России сократилась на 70%. Эту информацию также подтвердил источник РБК на телеком-рынке.

В августе Роскомнадзор объявил о блокировке работы голосовых звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Необходимость такой меры регулятор объяснил борьбой с киберпреступностью и терроризмом. В конце ноября РКН пригрозил полной блокировкой WhatsApp, если мессенджер не будет выполнять требования российского законодательства.

