Отец закатил истерику из-за сладкого подарка сына в детсаду

Новогодний утренник в детском саду №26 города Челябинск закончился руганью и оскорблениями. Отец одного из детей разозлился после того, как его ребенку не вручили подарок от Деда Мороза, сообщает телеграм-канал «Baza».

Праздник, приуроченный к Новому году, шел по плану, пока не настала пора вручать подарки. Одному мальчику конфет не досталось — он тянул руки к Деду Морозу, но тот не обратил внимания на ребенка, позвав всех участников праздника на общее фото. Оказалось, что в мешке просто закончились подарки.

Мальчик расплакался. Другие родители попытались вручить подарок ребенку после утренника, но его отец, по словам очевидицы, оттолкнул одну из мам и начал орать.

«Обидно мне, за ребенка нахуй! Я верил в Деда Мороза и мой ребенок тоже верит!» — истошно кричал мужчина на пороге детской раздевалки.

Как сообщает телеграм-канал, испуганные родители написали на него жалобу в полицию. Пропавший подарок позже смогли найти, и одна из воспитательниц предложила его мальчику, но отец ребенка принципиально запретил его брать. Теперь мужчина планирует перевести сына в другую группу, а на Новый год заказать аниматора, чтобы «обелить репутацию» Деда Мороза.

