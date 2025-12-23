Россияне столкнулись с массовыми задержками посылок перед Новым годом

Крупнейшие российские компании в сфере международной доставки товаров из-за рубежа пожаловались на значительные задержки в предновогодний период. По их словам, причиной сбоев стало ужесточение пограничного и таможенного контроля, увеличение числа отправлений и сложные погодные условия в некоторых регионах. Об этом пишет РБК.

«Сейчас ужесточается в принципе таможенный контроль за товарами из-за рубежа. Он становится более тщательным и долгим. В прошлом году тоже были задержки, но все-таки сроки были другими», — заявил президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков.

О задержках и очередях из-за усиления контроля по всему периметру границы с ЕАЭС сообщил и директор по международным перевозкам и таможенным операциям DPD в России Денис Малахов. При этом он подчеркнул, что на ситуацию также влияют сезонный всплеск объемов поставок и сложные погодные условия.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса «Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше? Экономика 19 минут чтения

«Например, в одном из городов Китая, Урумчи, откуда мы везли груз, недавно в течение нескольких дней шли проливные дожди, и самолет вылетел позже, чем планировалось. В России тоже не все просто — грузы везут по Транссибирской магистрали, и недавние проблемы с погодой, например, в Перми привели к заторам на дороге и задержкам в доставке», — сказал Малахов.

Неназванный представитель пресс-службы Ozon сообщил, что компания фиксирует лишь единичные задержки доставки. В Wildberries & Russ также заявили, что не наблюдают заметного увеличения сроков доставки зарубежных товаров. При этом в компании отметили, что в отдельных случаях, в частности при доставке товаров от продавцов из стран, не входящих в ЕАЭС, сроки могут превышать стандартные для платформы два–три дня и составлять более двух недель.

Хрустальная империя Германа Грефа Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох? Экономика 17 минут чтения

Собеседник РБК из Федеральной таможенной службы заявил, что с ее стороны задержек в оформлении товаров трансграничной торговли не зафиксировано. По его словам, в преддверии Нового года традиционно наступает высокий сезон, когда объем международных почтовых отправлений в Россию существенно возрастает.

В «Почте России» также заявили, что задержки в доставке трансграничных посылок в первую очередь связаны с кратным увеличением числа отправлений в праздничный период.