EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне столкнулись с массовыми задержками посылок перед Новым годом

2 минуты чтения 11:19

Крупнейшие российские компании в сфере международной доставки товаров из-за рубежа пожаловались на значительные задержки в предновогодний период. По их словам, причиной сбоев стало ужесточение пограничного и таможенного контроля, увеличение числа отправлений  и сложные погодные условия в некоторых регионах. Об этом пишет РБК.

«Сейчас ужесточается в принципе таможенный контроль за товарами из-за рубежа. Он становится более тщательным и долгим. В прошлом году тоже были задержки, но все-таки сроки были другими», — заявил президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков.

О задержках и очередях из-за усиления контроля по всему периметру границы с ЕАЭС сообщил и директор по международным перевозкам и таможенным операциям DPD в России Денис Малахов. При этом он подчеркнул, что на ситуацию также влияют сезонный всплеск объемов поставок и сложные погодные условия.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

«Например, в одном из городов Китая, Урумчи, откуда мы везли груз, недавно в течение нескольких дней шли проливные дожди, и самолет вылетел позже, чем планировалось. В России тоже не все просто — грузы везут по Транссибирской магистрали, и недавние проблемы с погодой, например, в Перми привели к заторам на дороге и задержкам в доставке», — сказал Малахов.

Неназванный представитель пресс-службы Ozon сообщил, что компания фиксирует лишь единичные задержки доставки. В Wildberries & Russ также заявили, что не наблюдают заметного увеличения сроков доставки зарубежных товаров. При этом в компании отметили, что в отдельных случаях, в частности при доставке товаров от продавцов из стран, не входящих в ЕАЭС, сроки могут превышать стандартные для платформы два–три дня и составлять более двух недель.

Хрустальная империя Германа Грефа
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
Экономика17 минут чтения

Собеседник РБК из Федеральной таможенной службы заявил, что с ее стороны задержек в оформлении товаров трансграничной торговли не зафиксировано. По его словам, в преддверии Нового года традиционно наступает высокий сезон, когда объем международных почтовых отправлений в Россию существенно возрастает.

В «Почте России» также заявили, что задержки в доставке трансграничных посылок в первую очередь связаны с кратным увеличением числа отправлений в праздничный период.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря
Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01 19 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян