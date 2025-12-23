В сети завирусилось видео доставки детей подмосковными курьерами

Подмосковная полиция начала проверку после появления в соцсетях видео с доставщиками продуктов, которые перевозили детей в курьерских сумках на багажниках электровелосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Московской области.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов», — рассказали в ведомстве.

По данным МВД, сообщений и заявлений в полицию по поводу произошедшего не поступало. Полицейские проводят «мероприятия, направленные на установление личностей правонарушителей, действиям которых будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», добавили в пресс-службе.

Одним из первых видео с доставщиками продуктов в форме сервиса «Яндекс Go», которые достают из курьерских сумок не продукты, а маленьких детей, опубликовал телеграм-канал «112». В публикации утверждается, что кадры записала камера видеонаблюдения около торгового центра «Выходной» в Люберцах.

Представитель «Яндекса» в комментарии агентству «Москва» сказал, что компания разбирается в произошедшем: «Мы проверяем информацию и разбираемся в ситуации. Термокороба предназначены только для доставки готовой еды и продуктов. Использование их не по назначению недопустимо и противоречит стандартам сервиса и требованиям безопасности. Если информация подтвердится и люди на видео действительно являются действующими курьерами-партнерами сервиса, к ним будут применены меры в соответствии со стандартами сервиса».