EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В России впервые назначили штраф за «склонение» к аборту

2 минуты чтения 20:18

Мировой судья судебного участка № 4 Саранска оштрафовал на пять тысяч рублей местного жителя за «склонение» беременной от него женщины к аборту. Об этом рассказала основательница про-лайф фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

Странные узлы
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
Криминал21 минута чтения

«Подопечная Фонда, узнав о беременности двойней, сообщила новость отцу детей. В ответ сразу получила предложение сделать аборт. Мужчина, согласно материалам дела, оказался не готов к детям и выразил желание оплатить прерывание беременности. Подопечная категорически отказалась и прекратила взаимоотношения с мужчиной», — сообщила Москвитина.

По ее словам, реакция мужчины негативно повлияла на беременную, после чего та обратилась в фонд за юридической и психологической помощью. В июле 2025 года у женщины родились двое детей, которых она назвала Богданом и Варварой.

В ходе представления доказательств в суде мужчина признал свою вину, но после начал все отрицать, отметила Москвитина. Какие именно доказательства предоставила суду женщина, основательница фонда не уточнила.

В 2023 году именно Мордовия стала первым российским регионом, где приняли закон о запрете «склонения» к прерыванию беременности. Сейчас, по данным РБК, те или иные ограничения, связанные с абортами, действуют более чем в 30 регионах России.

В некоторых регионах, например, в Вологодской области власти пообещали по миллиону рублей клиникам, которые добровольно откажутся от проведения процедур по прерыванию беременности. В итоге больницы начали отказывать женщинам в абортах еще до их запрета.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря
Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01 19 декабря
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян