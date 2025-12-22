В России впервые назначили штраф за «склонение» к аборту

Мировой судья судебного участка № 4 Саранска оштрафовал на пять тысяч рублей местного жителя за «склонение» беременной от него женщины к аборту. Об этом рассказала основательница про-лайф фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

«Подопечная Фонда, узнав о беременности двойней, сообщила новость отцу детей. В ответ сразу получила предложение сделать аборт. Мужчина, согласно материалам дела, оказался не готов к детям и выразил желание оплатить прерывание беременности. Подопечная категорически отказалась и прекратила взаимоотношения с мужчиной», — сообщила Москвитина.

По ее словам, реакция мужчины негативно повлияла на беременную, после чего та обратилась в фонд за юридической и психологической помощью. В июле 2025 года у женщины родились двое детей, которых она назвала Богданом и Варварой.

В ходе представления доказательств в суде мужчина признал свою вину, но после начал все отрицать, отметила Москвитина. Какие именно доказательства предоставила суду женщина, основательница фонда не уточнила.

В 2023 году именно Мордовия стала первым российским регионом, где приняли закон о запрете «склонения» к прерыванию беременности. Сейчас, по данным РБК, те или иные ограничения, связанные с абортами, действуют более чем в 30 регионах России.

В некоторых регионах, например, в Вологодской области власти пообещали по миллиону рублей клиникам, которые добровольно откажутся от проведения процедур по прерыванию беременности. В итоге больницы начали отказывать женщинам в абортах еще до их запрета.