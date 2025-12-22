EN
Криминал

Мать до смерти заморила голодом пятимесячного ребенка

2 минуты чтения 13:35 | Обновлено: 13:37

В Красноярском крае многодетная мать на четыре дня оставила своих несовершеннолетних детей одних в доме без еды. Пятимесячный ребенок умер от истощения, сообщило региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 35-летняя женщина, имя которой не называется, жила в квартире, расположенной в городе Норильск по улице Бегичева, вместе с пятимесячным сыном и тремя дочерьми. Старшей дочери россиянки 15 лет, средней — два года, а младшей — один год.

Сообщается, что 14 декабря мать оставила детей одних в квартире и ушла к своему знакомому. В ходе осмотра жилья следователи установили, что холодильник был пустым и дети голодали.

«Трупы из ямы стали падать в воду»
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
Политика11 минут чтения

«Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик скончался от истощения», — говорится в сообщении ведомства.

По информации Следственного комитета, двух младших дочерей женщины доставили в больницу, а старшего ребенка поместили в социальный приют для детей. Женщину задержали и обвинили в «убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью» (п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК). По решению суда ее водворили под стражу на два месяца на время следствия.

«По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики по ст. 293 УК (халатность)», — добавили силовики.

Странные узлы
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
Криминал21 минута чтения

«Красноярск онлайн» со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что старшая дочь обвиняемой звонила матери с просьбой прийти и покормить их, однако женщина этого не сделала. 

«Больше никому не звонила. Они привыкли не есть по несколько дней, для них это уже воспринималось нормой. На фотке в кроватке просто скелет, а не ребенок», — рассказал собеседник издания.

По его словам, обвиняемая и ранее оставляла детей на свою старшую дочь, не покупая при этом продукты. Он также сообщил, что женщина часто покупала алкоголь, а ее муж с января 2025 года отбывает наказание за побои.

