Путин впервые за три года созвонился с Макроном

Владимир Путин созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщили в Кремле. В ходе разговора они обсудили войну в Украине и на Ближнем Востоке.

«При рассмотрении ситуации вокруг Украины Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств», — говорится в пресс-релизе Кремля. Западные страны в нем обвинили в игнорировании российских интересов, создании в Украине «антироссийского плацдарма и «потворствовании нарушений прав» русскоязычного населения страны.

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Сейчас, как утверждают в Кремле, западные государства затягивают войну в Украине и «подпитывают киевский режим» современным оружием и техникой. Коснувшись темы завершения войны, Путин в очередной раз заявил о необходимости «устраненить первопричины украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии», отмечается в сообщении.

В свою очередь, Макрон во время телефонного звонка призвал к прекращению огня в Украине «как можно скорее, пишет Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец. По данным издания, звонок длился более двух часов. Макрон также заверил, что Франция неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Помимо войны в Украине Путин и Макрон обсудили конфликт между Израилем и Ираном. Путин, как сообщили в Кремле, обратил внимание на право Тегерана развивать «мирный атом» при соблюдении Договора о нераспространении ядерного оружия.

В пресс-релизе Кремля добавили, что разговор «носил содержательный характер». Как отмечает РБК, последний раз Путин и Макрон созванивались в сентябре 2022 года. AFP пишет, что после начала войны в Украине лидеры западных стран оборвали контакты с Путиным, а тот, в свою очередь, в ноябре прошлого года пожаловался, что западные лидеры «перестали» ему звонить.

При этом в марте этого года Макрон заявил, что он готов позвонить Путину, если французские власти, Украина и союзники сочтут это необходимым. В 2023 году президент Франции заявил, что он ответит на звонок Путина, если у того будут предложения по завершению войны в Украине.