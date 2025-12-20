СМИ: мать обвиненной в педофилии учительницы назвала ее жертвой мести влюбленного подростка

Обвиненная в сексуализированном насилии над 12-летними учениками школьная учительница Афина Симеонидис невиновна, а показания предполагаемых жертв — месть за неразделенную любовь. Об этом, как пишет телеграм-канал Baza, сообщила мать Симеонидис, чьего имени в публикации не приводится.

По словам женщины, ее дочь с отличием закончила РГПУ им. Герцена, а став учителем английского языка и классным руководителем, вела активный образ жизни и регулярно участвовала в общественной деятельности. При этом молодая преподавательница сразу понравилась коллегам, ученикам и их родителям.

Более того, по словам матери Симеонидис, чувства одного из 12-летних учеников дочери вышли за рамки симпатии и он при всем классе признался ей в любви. Этот же школьник ходил к учительнице домой на дополнительные занятия по английскому. Вместе с ним к подрабатывавшей репетиторством Симеонидис ходил «за компанию» и его приятель.

Именно эти подростки позже обвинили учительницу в сексуализированном насилии, заявив, что во время занятий у себя дома она занималась с ними сексом. При этом мать Симеонидис называет ее предполагаемых жертв «двумя дружками с сомнительной репутацией». По мнению женщины, подростки решили отомстить ее дочери за неразделенные чувства одного из них и, спланировав свои действия, намеренно оговорили ее.

«Трупы из ямы стали падать в воду» Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их Политика 11 минут чтения

Симеонидис задержали 16 декабря, а через двое суток ее отправили в СИЗО. Девушка вину не признала и просила назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако Выборгский районный суд оставил Симеонидис под стражей до 15 февраля 2026 года.

Как сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, учительнице вменяют три эпизода насильственных действий сексуализированного характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.