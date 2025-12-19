Россиян захотели заставить платить за регистрацию смартфонов в реестре Минцифры

Минцифры планирует обязать россиян регистрировать свои смартфоны в единой базе IMEI-номеров за свой счет. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«В настоящее время прорабатывается несколько моделей регистрации устройств в базе, в том числе на условиях взимания небольшой фиксированной платы для официально ввезенных устройств, а для ввезенных всерую плата может составить определенный процент от стоимости устройства», — сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что порядок регистрации устройств, включая плату и ее размер, будет указан в постановлении правительства. В Минцифры также подчеркнули, что содержание законопроекта, вводящего эту норму, может измениться.

По словам источника «Коммерсанта» на телеком-рынке и еще одного неназванного собеседника, вырученные средства власти планируют направить в федеральный бюджет, либо в резерв универсального обслуживания, из которого финансируется строительство базовых станций в малых населенных пунктах (УЦН).

Требование о привязке IMEI к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные в базе устройства, рассказал источник. По его информации, сим-карты на мобильных телефонах, не внесенных в базу IMEI, просто не будут работать.

«Конкретный IMEI будет вноситься в договор с абонентом. С точки зрения абонента эффект от нового регулирования — будет нельзя вставить сим-карту в то устройство, IMEI которого не записан в договоре», — сообщил источник издания на телеком-рынке.

Собеседники «Коммерсанта» также обсудили планы властей по взиманию платы с устройств которые были ввезены в Россию всерую. Они отметили, что пока не ясно, как будет определяться стоимость таких смартфонов и каким образом рассчитывать размер платы за регистрацию.

«Незарегистрированные устройства просто не будут работать в сетях операторов, что лишает смысла контрабандный ввоз. С другой стороны, система привязки устройств к абонентам естественным образом расширяет возможности идентификации пользователей»,— считает партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Однако он предупредил, что недоступность базы IMEI может парализовать мобильную связь.