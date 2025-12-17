EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Власти захотели создать базу мобильных телефонов россиян

2 минуты чтения 17:28 | Обновлено: 18:58
Власти захотели создать базу мобильных телефонов россиян

В России власти планируют переписать все мобильные устройства жителей и поставить их на государственный учет. Об этом в ходе заседания Общественного совета в среду объявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко, пишет «Интерфакс». 

По словам Угнивенко, для этого ведомство в 2026 году создаст базу уникальных номеров мобильных устройств (IMEI). «Предлагаем ввести учет номеров IMEI. Напомню, что у нас, помимо сим-карты, каждый телефон имеет свой уникальный номер», — сказал он.

Необходимость такой меры чиновник объяснил предотвращением использования SIM-карт в беспилотниках. «В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что SIM-карт не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка», — пояснил Угнивенко.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
Экономика20 минут чтения

Ранее в России создали так называемые белые списки, куда вошли сайты и сервисы, которые будут работать при отключении мобильного интернета. В первый вариант списка, как писал РБК, вошли все государственные сайты, сервисы «Яндекса», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка и НСПК. 

«Коммерсантъ» позже сообщил, что Минцифры расширит «белый список». В него, как отмечалось, было рекомендовано включить сайт букмекерской конторы «Фонбет», DRIVE2, IXBT и сайт «Лемана ПРО». 

Однако в Минцифры тогда опровергли эту информацию. Как сообщили в ведомстве, перечень сайтов, которые на втором этапе войдут в «белый список», еще формируется.

РБК пишет, что в начале декабря Минцифры расширило «белый список» сайтов. В него вошли сайты Центрального банка, «Молодежи России», сервиса «Домклик», операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», а также нескольких провластных СМИ, таких как «Известия» и ТАСС.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Camilo Jimenez / Unsplash

Посмотрите другие материалы

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря