Власти захотели создать базу мобильных телефонов россиян

В России власти планируют переписать все мобильные устройства жителей и поставить их на государственный учет. Об этом в ходе заседания Общественного совета в среду объявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко, пишет «Интерфакс».

По словам Угнивенко, для этого ведомство в 2026 году создаст базу уникальных номеров мобильных устройств (IMEI). «Предлагаем ввести учет номеров IMEI. Напомню, что у нас, помимо сим-карты, каждый телефон имеет свой уникальный номер», — сказал он.

Необходимость такой меры чиновник объяснил предотвращением использования SIM-карт в беспилотниках. «В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что SIM-карт не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка», — пояснил Угнивенко.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома» Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится? Экономика 20 минут чтения

Ранее в России создали так называемые белые списки, куда вошли сайты и сервисы, которые будут работать при отключении мобильного интернета. В первый вариант списка, как писал РБК, вошли все государственные сайты, сервисы «Яндекса», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка и НСПК.

«Коммерсантъ» позже сообщил, что Минцифры расширит «белый список». В него, как отмечалось, было рекомендовано включить сайт букмекерской конторы «Фонбет», DRIVE2, IXBT и сайт «Лемана ПРО».

Однако в Минцифры тогда опровергли эту информацию. Как сообщили в ведомстве, перечень сайтов, которые на втором этапе войдут в «белый список», еще формируется.

РБК пишет, что в начале декабря Минцифры расширило «белый список» сайтов. В него вошли сайты Центрального банка, «Молодежи России», сервиса «Домклик», операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», а также нескольких провластных СМИ, таких как «Известия» и ТАСС.