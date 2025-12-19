EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Укрепление рубля в 2025 году назвали аномальным

2 минуты чтения 00:52 | Обновлено: 00:59

Усиление национальной валюты России по отношению к доллару привело к целому ряду негативных последствий для экономики. Эксперты назвали динамику роста курса рубля отклонением, сообщает РБК.

В начале 2025 года курс национальной валюты держался выше 100 рублей за доллар. Однако за 12 месяцев он значительно скорректировался. Сильнее всего рубль чувствовал себя 6 декабря, когда один доллар продавался по 76 рублей. Среднегодовой курс, как следует из данных Центрального банка России, составил 85 рублей за доллар.

Эксперты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. Столыпина назвали подобный сценарий аномалией в первую очередь из-за того, что сильный рубль приводит к серии макроэкономических дисбалансов в стране. 

Хрустальная империя Германа Грефа
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
Экономика17 минут чтения

Издание отмечает, что крепкий рубль снижает выручку российских экспортеров и повышает риски дефолтов и банкротств бизнеса. Также чрезмерное укрепление рубля «убивает» конкурентные преимущества российских производителей из-за роста издержек в долларовом эквиваленте. От высокого курса рубля страдает в Фонд национального благосостояния, снижаются доходы федеральные бюджета, что ведет за собой повышение налогов.  

На крепкий рубль жаловался и председатель правления «Сбера» Герман Греф. По его словам, равновесным для экспортеров является курс в диапазоне 98–105 рублей за один американский доллар.

Правительство России опубликовало долгосрочный прогноз на следующие 17 лет. Базовый сценарий предполагает, что к 2030 году курс доллара вырастет до 104,9 рубля, а к концу прогнозируемого периода, в 2042 году, он достигнет рекордной отметки в 133,1 рубля.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников