Укрепление рубля в 2025 году назвали аномальным

Усиление национальной валюты России по отношению к доллару привело к целому ряду негативных последствий для экономики. Эксперты назвали динамику роста курса рубля отклонением, сообщает РБК.

В начале 2025 года курс национальной валюты держался выше 100 рублей за доллар. Однако за 12 месяцев он значительно скорректировался. Сильнее всего рубль чувствовал себя 6 декабря, когда один доллар продавался по 76 рублей. Среднегодовой курс, как следует из данных Центрального банка России, составил 85 рублей за доллар.

Эксперты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. Столыпина назвали подобный сценарий аномалией в первую очередь из-за того, что сильный рубль приводит к серии макроэкономических дисбалансов в стране.

Хрустальная империя Германа Грефа Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох? Экономика 17 минут чтения

Издание отмечает, что крепкий рубль снижает выручку российских экспортеров и повышает риски дефолтов и банкротств бизнеса. Также чрезмерное укрепление рубля «убивает» конкурентные преимущества российских производителей из-за роста издержек в долларовом эквиваленте. От высокого курса рубля страдает в Фонд национального благосостояния, снижаются доходы федеральные бюджета, что ведет за собой повышение налогов.

На крепкий рубль жаловался и председатель правления «Сбера» Герман Греф. По его словам, равновесным для экспортеров является курс в диапазоне 98–105 рублей за один американский доллар.

Правительство России опубликовало долгосрочный прогноз на следующие 17 лет. Базовый сценарий предполагает, что к 2030 году курс доллара вырастет до 104,9 рубля, а к концу прогнозируемого периода, в 2042 году, он достигнет рекордной отметки в 133,1 рубля.