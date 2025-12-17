Минфин спрогнозировал курс рубля к 2042 году

Правительство России опубликовало долгосрочный прогноз на следующие 17 лет. Оно предложило два сценария развития: базовый и консервативный. Однако в обоих случаях бюджет останется дефицитным, а рубль — слабым, говорится в опубликованном документе.

Базовый сценарий предполагает, что к 2030 году курс доллара вырастет до 104,9 рубля, а к концу прогнозируемого периода, в 2042 году, он достигнет рекордной отметки в 133,1 рубля.

Также все следующие 17 лет, как полагает Минфин, федеральный бюджет России будет дефицитным несмотря на то, что, начиная с 2030 года, цена на российскую нефть марки Urals стабилизируется на уровне 69 долларов за баррель.

Согласно базовому прогнозу, к 2042 году дефицит госбюджета достигнет 21,6 триллиона рублей (2,9% от ВВП), а при консервативном сценарии — сразу 54,7 триллиона рублей (8,4% ВВП).

При этом структура бюджетных поступлений значительно изменится. Из-за того, что, по прогнозам правительства, нефтегазовые поступления сократятся почти втрое: с 5,5% в 2024 году до 1,9% к 2042 году — на первый план выйдут налоговые поступления.

Однако разрыв между государственными тратами и доходами будет сохраняться, что спровоцирует увеличение государственного долга. Минфин считает, что либо госдолг увеличится до 238,5 триллиона рублей (32,2% ВВП), либо сразу до 452,9 триллиона рублей (69,4% ВВП).

Снизится и роль фонда национального благосостояния (ФНБ), доля в экономике которого снизится с 6,3% до 4,5%. Однако пессимистичный сценарий предполагает, что ФНБ и вовсе сократится более чем вдвое с нынешних 13,6 триллионов до 6,5 триллиона (1% ВВП).

На прошлой неделе во время торгов 11 декабря курс рубля к доллару начал резко снижаться с 78,24 рубля за доллар до 81,33 рубля. За следующую неделю рубль восстановился, и на момент публикации новости его курс по отношению к доллару составлял 79,43 рубля.