Экономика

Глава Сбербанка пожаловался на «слишком крепкий» рубль

2 минуты чтения 20:49

Курс рубля в настоящий момент «слишком крепкий», заявил председатель правления «Сбера» Герман Греф. По его словам, равновесным для экспортеров является курс в диапазоне 98–105 рублей за один американский доллар.

«Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка, и который бы устроил, собственно говоря, экспортеров, и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе», — сказал он в ходе конференции Domclick Digital Day.

На 26 ноября официальный курс доллара, по данным Центрального Банка, составляет 78,96 рубля. Рост доллара по сравнению с предыдущим значением составил 4,13 копейки.

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика7 минут чтения

В середине ноября аналитики предупредили о возможном скором падении курса рубля. Согласно прогнозам «Финама», в будущем году российская валюта может упасть до 100 рублей за один американский доллар. Среди факторов, влияющих на это, профильное издание назвало снижение ключевой ставки Центрального Банка и значительный бюджетный дефицит, «который не покрыть никакими налогами».

По данным портала Investing.com, сейчас рубль стоит дороже, чем перед аннексией Крыма в 2014 году, а также сильнее, чем во время его резкого укрепления до 50–55 рублей за доллар в середине 2022 года.

Ослабление курса российской валюты в течение ближайших месяцев спрогнозировал и кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Чуть позже скорость роста курсов зарубежных валют увеличится, потому что начнут отыгрываться факторы сезонного спроса на валюту под импорт, из-за санкций экспортные притоки продолжат снижаться, а вероятность снижения ключевой ставки ЦБ повысится», — объяснил он в интервью «Газете.ру».

По его прогнозу, к концу года курс доллара может достигнуть 85 рублей, евро — 100, а юаня — 12 рублей.

