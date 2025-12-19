Трое умерли после массового отравления в пансионате Подмосковья

В частном пансионате в подмосковном поселке Видное три человека погибли в результате отравления, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

По информации ведомства, еще 15 человек были госпитализированы в больницы Московской области. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое, добавили в подмосковном минздраве. Там рассказали, что всего за помощью обратились 19 человек.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата.

Видновская городская прокуратура взяла дело под контроль. Также подмосковное управление ведомства объявило о начале проверки, в ходе которой «будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания».

Ни одно из ведомств не раскрывает название пансионата. По версии Mash, массовое отравление произошло в частном доме престарелых «Долгожитель» в Ленинском округе. Оставшихся постояльцев — около 55 человек — сейчас осматривают врачи, добавили в телеграм-канале без ссылки на источник.

«Пострадавшие утверждают, что персонал два дня не вызывал врачей. Сотрудники пытались лечить людей сами и тянули до последнего. От родни всю информацию при этом скрывали. Медиков вызвали только после того, как состояние одного из отравившихся стало критическим», — пишет Mash.

По информации телеграм-канала, продукты завозили сами родственники, все хранилось в холодильниках для постояльцев. Стоимость проживания в пансионате превышает семь тысяч рублей в сутки, добавила Baza.