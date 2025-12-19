Экс-полицейский из «ДНР» насиловал детей и снимал это на видео

Подконтрольный Кремлю Верховный суд самопровозглашенной «Донецкой народной республики» приговорил бывшего оперативника из отдела по борьбе с коррупцией, чье имя не раскрывается, к 18 годам колонии за сексуализированное насилие над детьми. Об этом сообщили в пресс-службе суда, обратила внимание «Медиазона».

Экс-полицейского признали виновным по статьям о «действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 12 лет», «развратных действиях в отношении детей, не достигших 14 и 16 лет» и «создании порновидео с детьми».

Также бывшего силовика признали виновным в хранении боеприпасов к огнестрельному оружию. Помимо лишения свободы, суд лишил бывшего полицейского звания лейтенанта полиции в отставке и запретил ему администрировать групповые чаты и сайты на 14 лет.

Имя осужденного и подробности дела не раскрываются, приговор тоже не опубликован — это связано с тем, что в деле упоминается сексуализированное насилие над конкретными детьми.

В августе жителя Астрахани, чье имя не называлось, приговорили к 23 годам колонии строгого режима по делу о «многочисленных преступлениях против половой неприкосновенности малолетних».

Как сообщали в региональном управлении Следственного комитета, 47-летнего мужчину обвиняли в действиях сексуального характера в отношении малолетних, шести эпизодах изнасилования малолетней, а также в том, что свои действия он снимал на камеру «в целях изготовления порнографических материалов».