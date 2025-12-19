Мужчина годами насиловал накачанную наркотиками жену и снимал на видео

В Германии 61-летнего Фернандо П., работавшего уборщиком в школе, признали виновным в сексуализированном насилии над собственной женой. Как установил суд, он годами накачивал супругу наркотиками и насиловал ее. При этом он снимал насилие на видео и распространял эти записи в сети, сообщает телеканал CNN.

Суд города Аахена в западной части Германии приговорил мужчину к восьми с половиной годам тюремного заключения.

«Подсудимый неоднократно тайно вводил своей жене успокоительные средства и подвергал ее сексуальному насилию в супружеском доме. Он также снимал эти действия на видео и предоставлял записи другим пользователям в групповых чатах и ​​на интернет-платформах», — заключил суд.

Обвинение вменяло подсудимому преступления, совершенные за период в 15 лет, но доказать удалось лишь те, которые были совершены в период с 2018 по 2024 год. По ряду других обвинений, подробности которых не раскрываются, он был оправдан.

Как отмечает CNN, приговор Фернандо П. вынесли ровно через год после завершения другого громкого процесса по обвинению в аналогичных преступлениях — дела Доминика Пелико во Франции.

19 декабря 2024 года суд в Авиньоне на юге Франции вынес приговор 51 фигуранту этого дела, которых обвиняли в изнасилованияз 72-летней супруги Пелико Жизель. Как установил суд, супруг в течение 10 лет накачивал ее наркотиками, а затем предлагал другим мужчинам изнасиловать потерявшую сознание женщину.

В сумме все обвиняемые получили почти 500 лет тюрьмы, а самого Пелико приговорили к 20 годам лишения свободы.