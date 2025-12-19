EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина годами насиловал накачанную наркотиками жену и снимал на видео

2 минуты чтения 18:19 | Обновлено: 21:49
Мужчина годами насиловал накачанную наркотиками жену и снимал на видео

В Германии 61-летнего Фернандо П., работавшего уборщиком в школе, признали виновным в сексуализированном насилии над собственной женой. Как установил суд, он годами накачивал супругу наркотиками и насиловал ее. При этом он снимал насилие на видео и распространял эти записи в сети, сообщает телеканал CNN.

Суд города Аахена в западной части Германии приговорил мужчину к восьми с половиной годам тюремного заключения. 

«Подсудимый неоднократно тайно вводил своей жене успокоительные средства и подвергал ее сексуальному насилию в супружеском доме. Он также снимал эти действия на видео и предоставлял записи другим пользователям в групповых чатах и ​​на интернет-платформах», — заключил суд.

Обвинение вменяло подсудимому преступления, совершенные за период в 15 лет, но доказать удалось лишь те, которые были совершены в период с 2018 по 2024 год. По ряду других обвинений, подробности которых не раскрываются, он был оправдан.

Как отмечает CNN, приговор Фернандо П. вынесли ровно через год после завершения другого громкого процесса по обвинению в аналогичных преступлениях — дела Доминика Пелико во Франции.

Француженку изнасиловали во сне более 90 раз
Француженку изнасиловали во сне более 90 раз
Ее муж подсыпал ей снотворное и приглашал насиловать ее других мужчин, в том числе соседа. Это выяснилось случайно
Криминал4 минуты чтения

19 декабря 2024 года суд в Авиньоне на юге Франции вынес приговор 51 фигуранту этого дела, которых обвиняли в изнасилованияз 72-летней супруги Пелико Жизель. Как установил суд, супруг в течение 10 лет накачивал ее наркотиками, а затем предлагал другим мужчинам изнасиловать потерявшую сознание женщину.

В сумме все обвиняемые получили почти 500 лет тюрьмы, а самого Пелико приговорили к 20 годам лишения свободы. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:CNN

Посмотрите другие материалы

Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников