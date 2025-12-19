EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Известный людоед умер в поликлинике Перми

2 минуты чтения 19:36 | Обновлено: 19:59

Смерть наступила неожиданно. 60-летний Михаил Малышев известный по прозвищу «пермский людоед» пришел в поликлинику на прием к терапевту. Однако только зайдя в здание, маньяк рухнул на пол прямо в фойе, сообщает «Комсомольская правда». 

Инцидент произошел в Перми. Мужчина пришел в поликлинику № 2 на прием к терапевту. Почти сразу Малышеву стало плохо, и он потерял сознание. Медицинский персонал пытался его реанимировать, но усилия не принесли результата. Около 15 часов дня, как пишет издание, в поликлинику пригнали катафалк. По предварительным данным, причиной смерти стал цирроз печени. 

Малышев провел в тюрьме 23 года. В 2000 году его признали виновным в совершении убийств с особой жестокостью. На задержании мужчина вел себя вызывающе, угрожал следователю по своему делу и отказывался сотрудничать с полицией, но судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Свои преступления Малышев совершал в конце 1990-х годов. Первой жертвой «пермского людоеда» стал местный житель из Кировского района Перми. Он направился к Малышеву в гости на шашлыки. Как позже рассказывал сам Малышев на допросе, между ними завязалась ссора, и он зарезал приятеля на глазах у своей сожительницы Инны. 

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
Политика38 минут чтения

Перед ней же съел и его сердце. Тело Малышев расчленил прямо у себя в квартире, затем приготовил из него фарш для котлет, а часть останков выбросил. После задержания Малышев признался еще в одном убийстве.

«Он приказал сожительнице познакомиться на улице с какой-нибудь девушкой и пригласить ее домой. Пленница беспрекословно подчинилась. Это, кстати, и был тот единственный раз, когда заложница вышла из квартиры», — рассказывала следователь Гульнара Абибулаева.

Домой к людоеду сожительница привела студентку училища, которую Малышев сначала изнасиловал, после чего убил и расчленил. Голову, ступни и кисти маньяк выбросил в реку Каму. Остальное — съел.
Малышев освободился из колонии осенью 2022 года и поселился по старому адресу в одной из пермских многоэтажек. В 2024 году телеканал НТВ писал, что мужчина устроился на работу в один из собачьих приютов, но был уволен после исчезновения нескольких питомцев.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников