Известный людоед умер в поликлинике Перми

Смерть наступила неожиданно. 60-летний Михаил Малышев известный по прозвищу «пермский людоед» пришел в поликлинику на прием к терапевту. Однако только зайдя в здание, маньяк рухнул на пол прямо в фойе, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в Перми. Мужчина пришел в поликлинику № 2 на прием к терапевту. Почти сразу Малышеву стало плохо, и он потерял сознание. Медицинский персонал пытался его реанимировать, но усилия не принесли результата. Около 15 часов дня, как пишет издание, в поликлинику пригнали катафалк. По предварительным данным, причиной смерти стал цирроз печени.

Малышев провел в тюрьме 23 года. В 2000 году его признали виновным в совершении убийств с особой жестокостью. На задержании мужчина вел себя вызывающе, угрожал следователю по своему делу и отказывался сотрудничать с полицией, но судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Свои преступления Малышев совершал в конце 1990-х годов. Первой жертвой «пермского людоеда» стал местный житель из Кировского района Перми. Он направился к Малышеву в гости на шашлыки. Как позже рассказывал сам Малышев на допросе, между ними завязалась ссора, и он зарезал приятеля на глазах у своей сожительницы Инны.

Перед ней же съел и его сердце. Тело Малышев расчленил прямо у себя в квартире, затем приготовил из него фарш для котлет, а часть останков выбросил. После задержания Малышев признался еще в одном убийстве.

«Он приказал сожительнице познакомиться на улице с какой-нибудь девушкой и пригласить ее домой. Пленница беспрекословно подчинилась. Это, кстати, и был тот единственный раз, когда заложница вышла из квартиры», — рассказывала следователь Гульнара Абибулаева.

Домой к людоеду сожительница привела студентку училища, которую Малышев сначала изнасиловал, после чего убил и расчленил. Голову, ступни и кисти маньяк выбросил в реку Каму. Остальное — съел.

Малышев освободился из колонии осенью 2022 года и поселился по старому адресу в одной из пермских многоэтажек. В 2024 году телеканал НТВ писал, что мужчина устроился на работу в один из собачьих приютов, но был уволен после исчезновения нескольких питомцев.