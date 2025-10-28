В квартире вышедшего на свободу «пермского людоеда» нашли труп

Тело неизвестного мужчины обнаружено в квартире в городе Пермь, где после освобождения поселился «пермский людоед» Михаил Малышев, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Региональное управление Следственного комитета (СК) подтвердило обнаружение тела, сейчас СК устанавливает обстоятельства смерти мужчины. РБК отмечает, что на данный момент не исключено, что тело может принадлежать и самому Малышеву.

«Комсомольская правда» пишет, что в квартиру Малышева приходил пожилой мужчина в возрасте около 70 лет, они якобы распивали спиртное. Журналисты утверждают, что Малышев сам вызвал скорую помощь и полицию, а соседи не заметили подозрительного шума или других признаков насилия.

Телеграм-канал Baza утверждает, что Малышев жив — его якобы доставили на допрос силовики. В публикации отмечается, что тело умершего мужчины пролежало в квартире несколько дней, официального подтверждения этой информации на данный момент нет. «Осторожно, новости» пишет, что полицейские спрашивали соседей о шуме из квартиры Малышева еще 27 октября — вывоз тела из дома состоялся только сегодня.

В 2000 году Малышев был приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в совершении убийств с особой жестокостью. В его квартире следователи обнаружили холодильник, наполненный собачьим мясом и человеческими останками.

Мужчина отказался от сотрудничества с правоохранительными органами и угрожал следователю по своему делу, судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. СМИ писали, что Малышев ел тела своих жертв и дали ему прозвище «пермский людоед».

Малышев освободился из колонии осенью 2022 года и поселился по старому адресу в одной из пермских многоэтажек. В 2024 году телеканал НТВ писал, что мужчина устроился на работу в один из собачьих приютов, но был уволен якобы из-за исчезновения нескольких питомцев.