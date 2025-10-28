EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В квартире вышедшего на свободу «пермского людоеда» нашли труп

2 минуты чтения 21:02

Тело неизвестного мужчины обнаружено в квартире в городе Пермь, где после освобождения поселился «пермский людоед» Михаил Малышев, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Региональное управление Следственного комитета (СК) подтвердило обнаружение тела, сейчас СК устанавливает обстоятельства смерти мужчины. РБК отмечает, что на данный момент не исключено, что тело может принадлежать и самому Малышеву.

«По-моему, живым закопали»
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
Криминал17 минут чтения

«Комсомольская правда» пишет, что в квартиру Малышева приходил пожилой мужчина в возрасте около 70 лет, они якобы распивали спиртное. Журналисты утверждают, что Малышев сам вызвал скорую помощь и полицию, а соседи не заметили подозрительного шума или других признаков насилия.

Телеграм-канал Baza утверждает, что Малышев жив — его якобы доставили на допрос силовики. В публикации отмечается, что тело умершего мужчины пролежало в квартире несколько дней, официального подтверждения этой информации на данный момент нет. «Осторожно, новости» пишет, что полицейские спрашивали соседей о шуме из квартиры Малышева еще 27 октября — вывоз тела из дома состоялся только сегодня.

В 2000 году Малышев был приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в совершении убийств с особой жестокостью. В его квартире следователи обнаружили холодильник, наполненный собачьим мясом и человеческими останками.

«Он не человек, он зверь!»
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
Общество13 минут чтения

Мужчина отказался от сотрудничества с правоохранительными органами и угрожал следователю по своему делу, судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. СМИ писали, что Малышев ел тела своих жертв и дали ему прозвище «пермский людоед».

Малышев освободился из колонии осенью 2022 года и поселился по старому адресу в одной из пермских многоэтажек. В 2024 году телеканал НТВ писал, что мужчина устроился на работу в один из собачьих приютов, но был уволен якобы из-за исчезновения нескольких питомцев.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01 25 октября
«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01 24 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Ирландия начала платить творческим людям просто так
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Ирландия начала платить творческим людям просто так