Собчак рассказала об усталости россиян от «хуевых» фильмов про войну

Ксения Собчак прокомментировала в своем телеграм-канале просьбу единоросса из Курской областной думы Дмитрия Гулиева признать актера Дмитрия Нагиева «иноагентом» после его критики российских фильмов о войне.

По словам Собчак, единороссы «всегда найдут» повод, чтобы написать донос, а сам Гулиев «просто хайпится на фамилии Нагиев», поскольку фамилии знаменитостей помогают попадать в новости.

«Люди устали не от фильмов про войну, они устали от хуевых фильмов и про войну, и про любовь, и от “Елки 12”, которые тоже, очевидно, хуевый фильм. Для меня все это является просто массовой жвачкой, которую людей заставляют жевать, забывать и идти дальше вместо того, чтобы заставлять думать», — заявила Собчак.

Советская Россия проиграла Латвии войну Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику Политика 25 минут чтения

Журналистка призвала снимать «хорошие фильмы про веселье и про войну», а в качестве примера таких лент она привела «Цельнометаллическую оболочку» Стэнли Кубрика 1987 года, «20 дней без войны» 1977 года и «Проверку на дорогах» 1971 года — оба фильма снял Алексей Герман.

«Наверняка Диме Нагиеву… просто неловко было сниматься в “Елках”, тем более 12-х, и поэтому он это оборачивает как бы в ироничную речь, которая делает его участие в жвачке не таким стыдным для него же самого. А другие хайпятся, пытаясь сделать его чуть ли не предателем родины, тоже мудаки», — добавила Собчак.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали Криминал 15 минут чтения

Она пожелала Нагиеву в следующем году сняться в «хороших фильмах», а единороссам — финансировать «хорошие фильмы о войне» вместо тех, под которые «бесталанные люди» хотят получить финансирование и отмыть деньги.

Ранее Дмитрий Нагиев пожаловался на премьере «Елок 12», что в России слишком много фильмов про войну, которые создают иллюзию «мирной счастливой жизни». На вопрос о том, какие авантюры произошли в его личной жизни, актер переспросил: «Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни…?»

После этого депутат Дмитрий Гулиев написал обращение в Минюст и Минкульт с просьбами признать Нагиева «иноагентом» и ограничить его участие в съемках фильмов, которые финансируются из бюджета. В ведомствах обращения Гулиева пока не комментировали. Нагиев тоже пока не отреагировал на ситуацию.