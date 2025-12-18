EN
Общество

Собчак рассказала об усталости россиян от «хуевых» фильмов про войну

2 минуты чтения 12:00

Ксения Собчак прокомментировала в своем телеграм-канале просьбу единоросса из Курской областной думы Дмитрия Гулиева признать актера Дмитрия Нагиева «иноагентом» после его критики российских фильмов о войне.

По словам Собчак, единороссы «всегда найдут» повод, чтобы написать донос, а сам Гулиев «просто хайпится на фамилии Нагиев», поскольку фамилии знаменитостей помогают попадать в новости.

«Люди устали не от фильмов про войну, они устали от хуевых фильмов и про войну, и про любовь, и от “Елки 12”, которые тоже, очевидно, хуевый фильм. Для меня все это является просто массовой жвачкой, которую людей заставляют жевать, забывать и идти дальше вместо того, чтобы заставлять думать», — заявила Собчак.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

Журналистка призвала снимать «хорошие фильмы про веселье и про войну», а в качестве примера таких лент она привела «Цельнометаллическую оболочку» Стэнли Кубрика 1987 года, «20 дней без войны» 1977 года и «Проверку на дорогах» 1971 года — оба фильма снял Алексей Герман.

«Наверняка Диме Нагиеву… просто неловко было сниматься в “Елках”, тем более 12-х, и поэтому он это оборачивает как бы в ироничную речь, которая делает его участие в жвачке не таким стыдным для него же самого. А другие хайпятся, пытаясь сделать его чуть ли не предателем родины, тоже мудаки», — добавила Собчак.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
Криминал15 минут чтения

Она пожелала Нагиеву в следующем году сняться в «хороших фильмах», а единороссам — финансировать «хорошие фильмы о войне» вместо тех, под которые «бесталанные люди» хотят получить финансирование и отмыть деньги.

Ранее Дмитрий Нагиев пожаловался на премьере «Елок 12», что в России слишком много фильмов про войну, которые создают иллюзию «мирной счастливой жизни». На вопрос о том, какие авантюры произошли в его личной жизни, актер переспросил: «Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни…?»

После этого депутат Дмитрий Гулиев написал обращение в Минюст и Минкульт с просьбами признать Нагиева «иноагентом» и ограничить его участие в съемках фильмов, которые финансируются из бюджета. В ведомствах обращения Гулиева пока не комментировали. Нагиев тоже пока не отреагировал на ситуацию.

