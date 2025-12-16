EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Актер Нагиев раскритиковал отечественные фильмы о войне

2 минуты чтения 00:23 16 декабря

На премьере фильма «Елки-12» журналистка поинтересовалась у актера Дмитрия Нагиева секретом популярности франшизы. Нагиев ответил, что российские зрители устали от обилия фильмов про войну, сообщает телеграм-канал «ЕЖ». 

«Столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь, эта иллюзия мирной счастливой жизни», — сказал Нагиев.

Актера также спросили, какие авантюры произошли в его личной жизни в этом году. После короткой паузы Нагиев ответил: 

«Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни…?»

13 декабря в Москве состоялась премьера «Елок-12». Нагиев в четвертый раз играет одну из главных ролей в кинофраншизе «Елки». Выступая со сцены, актер иронично отметил, что раз зрители пришли на новую часть фильма, значит «с зарубежным контентом в наших кинотеатрах совсем ж*па». 

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
Экономика20 минут чтения

Он поблагодарил продюсерский состав за возможность «заработать на лекарства» и анонсировал «Елки-13», сценарий к которым ему уже прислали создатели картины. 

«Как говорил мой дед, настоящие герои смазку не ждут, поэтому будем работать. Я поздравляю вас с Новым годом и желаю вам мирного неба!» — Таким словами Нагиев закончил выступление со сцены. 

В «Елках» также снимался шоумен Иван Ургант — он успел появиться в восьми фильмах кинофраншизы. Однако после публикации антивоенного поста в соцсетях Ургант попал в опалу и лишился многих проектов, в том числе своего шоу «Вечерний Ургант», которое вел с 2012 года. Путин крайне негативно реагировал на все попытки реабилитировать Урганта, а на некоторые просьбы отвечал отказом, ссылаясь на ложную информацию о нелояльности шоумена. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России