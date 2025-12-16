Актер Нагиев раскритиковал отечественные фильмы о войне

На премьере фильма «Елки-12» журналистка поинтересовалась у актера Дмитрия Нагиева секретом популярности франшизы. Нагиев ответил, что российские зрители устали от обилия фильмов про войну, сообщает телеграм-канал «ЕЖ».

«Столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь, эта иллюзия мирной счастливой жизни», — сказал Нагиев.

Актера также спросили, какие авантюры произошли в его личной жизни в этом году. После короткой паузы Нагиев ответил:

«Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни…?»

13 декабря в Москве состоялась премьера «Елок-12». Нагиев в четвертый раз играет одну из главных ролей в кинофраншизе «Елки». Выступая со сцены, актер иронично отметил, что раз зрители пришли на новую часть фильма, значит «с зарубежным контентом в наших кинотеатрах совсем ж*па».

Он поблагодарил продюсерский состав за возможность «заработать на лекарства» и анонсировал «Елки-13», сценарий к которым ему уже прислали создатели картины.

«Как говорил мой дед, настоящие герои смазку не ждут, поэтому будем работать. Я поздравляю вас с Новым годом и желаю вам мирного неба!» — Таким словами Нагиев закончил выступление со сцены.

В «Елках» также снимался шоумен Иван Ургант — он успел появиться в восьми фильмах кинофраншизы. Однако после публикации антивоенного поста в соцсетях Ургант попал в опалу и лишился многих проектов, в том числе своего шоу «Вечерний Ургант», которое вел с 2012 года. Путин крайне негативно реагировал на все попытки реабилитировать Урганта, а на некоторые просьбы отвечал отказом, ссылаясь на ложную информацию о нелояльности шоумена.