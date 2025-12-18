Охранника российской школы обвинили в домогательствах к третьеклассницам

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал охранника городской школы номер 151, которого обвиняют в домогательствах к несовершеннолетним ученицам. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылку на пресс-службу судов Свердловской области.

Имя арестованного в публикации не раскрывается. Агентство отметило, что охранник проведет в СИЗО как минимум два месяца. В отношении него возбуждено дело о «насильственных действиях сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних».

По словам источника «КП-Екатеринбург», 67-летний мужчина был официально трудоустроен через частное охранное предприятие (ЧОП). Его задержали после заявлений двух учениц третьего класса. Девятилетние девочки рассказали, что охранник трогал их за грудь. Связаться с ЧОП, с которым сотрудничал обвиняемый, журналистам издания не удалось.

Телеграм-канал Ural Mash утверждает, что мужчину зовут Владимир, а на работу в школу он устроился в октябре 2025 года. Позже две школьницы рассказали родителям, что охранник угощал их конфетами, после чего трогал за интимные места.

«Их мамы рассказали, что пенсионер заманивал учениц конфетами, засовывал сладости в карман и трогал через одежду. Преподаватели этого не замечали, думали, безобидный», — утверждает Ural Mash.

В суде охранник признал вину, говорится в публикации. Официальной информации об этом пока нет. Региональное управление Следственного комитета пока не комментировало произошедшее.

Родственники обвиняемого, по данным телеграм-канала, были шокированы и заявили, что у Владимира есть два тяжелых заболевания.