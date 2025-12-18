России предсказали многолетнюю расплату за войну в Украине

Даже в случае скорого завершения войны в Украине России придется расплачиваться за вторжение на протяжении многих лет, поскольку Кремль справляется с растущим дефицитом бюджета за счет все более дорогостоящих заимствований. Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечает издание, накануне российское правительство выпустило облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму в 108,9 миллиарда рублей, благодаря чему общая сумма долговых обязательств России резко выросла до 7,9 триллиона рублей. Эта сумма превысила предыдущий рекорд, который был установлен в период пандемии в 2020 году. При этом в то время ключевая ставка опустилась до 4,25%, тогда как в этом году она достигла рекордного 21%.
По данным Bloomberg, у Кремля не было другого выхода, кроме как нарастить выпуск ОФЗ, поскольку больше половины финансовых резервных фондов в стране оказались исчерпаны, а дефицит бюджета продолжил расти из-за увеличения военных расходов и падения цен на энергоносители.
Согласно расчетам Bloomberg, несмотря на то, что российские власти надеются не увеличивать расходы на оборонный сектор, расходы на обслуживание долга будут расти и превысят суммарный рост военного бюджета с начала войны. Их доля уже выросла вдвое по сравнению с 2022 годом. В следующем году эти расходы превысят государственные траты на здравоохранение и образование вместе взятые.
Аналитик Renaissance Capital Андрей Мелащенко считает, что российское правительство было «слишком оптимистично» настроено в отношении прогнозов экономического роста и доходов в этом году, и теперь дефицит доходов в нефтегазовом и неэнергетическом секторах приходится покрывать за счет заимствований.
Главный экономист банка «Синара» Сергей Коныгин отметил, что если ЦБ будет дольше сохранять высокую ключевую процентную ставку, а доходы от нефти и газа снизятся, то Россия окажется перед выбором: повысить налоги, сократить другие расходы или увеличить заимствования.
В то же время Bloomberg пишет со ссылкой на данные Международного валютного фонда, что даже при росте долговой нагрузки России, она остается одной из самых низких в мире.