России предсказали многолетнюю расплату за войну в Украине

Даже в случае скорого завершения войны в Украине России придется расплачиваться за вторжение на протяжении многих лет, поскольку Кремль справляется с растущим дефицитом бюджета за счет все более дорогостоящих заимствований. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, накануне российское правительство выпустило облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму в 108,9 миллиарда рублей, благодаря чему общая сумма долговых обязательств России резко выросла до 7,9 триллиона рублей. Эта сумма превысила предыдущий рекорд, который был установлен в период пандемии в 2020 году. При этом в то время ключевая ставка опустилась до 4,25%, тогда как в этом году она достигла рекордного 21%.

По данным Bloomberg, у Кремля не было другого выхода, кроме как нарастить выпуск ОФЗ, поскольку больше половины финансовых резервных фондов в стране оказались исчерпаны, а дефицит бюджета продолжил расти из-за увеличения военных расходов и падения цен на энергоносители.

Советская Россия проиграла Латвии войну Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику Политика 25 минут чтения

Согласно расчетам Bloomberg, несмотря на то, что российские власти надеются не увеличивать расходы на оборонный сектор, расходы на обслуживание долга будут расти и превысят суммарный рост военного бюджета с начала войны. Их доля уже выросла вдвое по сравнению с 2022 годом. В следующем году эти расходы превысят государственные траты на здравоохранение и образование вместе взятые.

Аналитик Renaissance Capital Андрей Мелащенко считает, что российское правительство было «слишком оптимистично» настроено в отношении прогнозов экономического роста и доходов в этом году, и теперь дефицит доходов в нефтегазовом и неэнергетическом секторах приходится покрывать за счет заимствований.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали Криминал 15 минут чтения

Главный экономист банка «Синара» Сергей Коныгин отметил, что если ЦБ будет дольше сохранять высокую ключевую процентную ставку, а доходы от нефти и газа снизятся, то Россия окажется перед выбором: повысить налоги, сократить другие расходы или увеличить заимствования.

В то же время Bloomberg пишет со ссылкой на данные Международного валютного фонда, что даже при росте долговой нагрузки России, она остается одной из самых низких в мире.