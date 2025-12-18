Анестезиолог отравил десятки человек в возрасте от 4 до 89 лет

Суд приговорил французского анестезиолога Фредерика Пешье, убившего 12 человек, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщила газета ​​Le Monde.

Пешье вину не признал. Его адвокат настаивал на оправдательном приговоре, аргументируя это отсутствием неопровержимых доказательств против своего доверителя. При этом сторона защиты признала, что кто-то травил людей в клиниках, в которых работал Пешье.

Обвинение охарактеризовало анестезиолога как «одного из величайших преступников в истории», который «использовал медицину для убийства». «Вы — доктор смерть, отравитель, убийца. Вы позорите всех врачей», — заявил представитель прокуратуры в ходе разбирательства.

По итогам восьми лет следствия и трех с половиной месяцев судебного разбирательства присяжные признали Пешье виновным. Суд установил, что анестезиолог умышленно отравил 30 пациентов в возрасте от четырех до 89 лет в двух частных французских клиниках в период с 2008 по 2017 год. Из них 13 человек погибли.

Как рассказал телеканал France 24, в ходе разбирательства было установлено, что анестезиолог подделывал упаковки парацетамола или анальгетиков, которые использовали его коллеги. Пешье рассчитывал, что у пациентов случится сердечный приступ, а он сможет их реанимировать. Таким образом он хотел продемонстрировать свой профессионализм и дискредитировать других врачей.

Последней жертвой анестезиолога, как считается, стала 36-летняя Сандра Симард. Она пережила остановку сердца во время операции на позвоночнике в январе 2017 года. Пешье смог ее реанимировать, после чего пациентка впала в кому на пять дней.

В растворе для капельницы, которую поставили Симард, обнаружили содержание калия, в сто раз превышающее нормальную дозу. Именно это стало поводом для расследования в отношении Пешье, которое в конечном итоге привело к пожизненному приговору.

Симард, по собственным словам, испытывала после отравления и реанимации «галлюцинации, паранойю, страх» и боль. Она до сих пор страдает проблемами с памятью, чувствует постоянную усталость, а также не может переносить громкие звуки.