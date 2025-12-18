Анестезиолог отравил десятки человек в возрасте от 4 до 89 лет

Суд приговорил французского анестезиолога Фредерика Пешье, убившего 12 человек, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщила газета Le Monde.
Пешье вину не признал. Его адвокат настаивал на оправдательном приговоре, аргументируя это отсутствием неопровержимых доказательств против своего доверителя. При этом сторона защиты признала, что кто-то травил людей в клиниках, в которых работал Пешье.
Обвинение охарактеризовало анестезиолога как «одного из величайших преступников в истории», который «использовал медицину для убийства». «Вы — доктор смерть, отравитель, убийца. Вы позорите всех врачей», — заявил представитель прокуратуры в ходе разбирательства.
По итогам восьми лет следствия и трех с половиной месяцев судебного разбирательства присяжные признали Пешье виновным. Суд установил, что анестезиолог умышленно отравил 30 пациентов в возрасте от четырех до 89 лет в двух частных французских клиниках в период с 2008 по 2017 год. Из них 13 человек погибли.
Как рассказал телеканал France 24, в ходе разбирательства было установлено, что анестезиолог подделывал упаковки парацетамола или анальгетиков, которые использовали его коллеги. Пешье рассчитывал, что у пациентов случится сердечный приступ, а он сможет их реанимировать. Таким образом он хотел продемонстрировать свой профессионализм и дискредитировать других врачей.
Последней жертвой анестезиолога, как считается, стала 36-летняя Сандра Симард. Она пережила остановку сердца во время операции на позвоночнике в январе 2017 года. Пешье смог ее реанимировать, после чего пациентка впала в кому на пять дней.
В растворе для капельницы, которую поставили Симард, обнаружили содержание калия, в сто раз превышающее нормальную дозу. Именно это стало поводом для расследования в отношении Пешье, которое в конечном итоге привело к пожизненному приговору.
Симард, по собственным словам, испытывала после отравления и реанимации «галлюцинации, паранойю, страх» и боль. Она до сих пор страдает проблемами с памятью, чувствует постоянную усталость, а также не может переносить громкие звуки.