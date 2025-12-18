EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Анестезиолог отравил десятки человек в возрасте от 4 до 89 лет

2 минуты чтения 14:45

Суд приговорил французского анестезиолога Фредерика Пешье, убившего 12 человек, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщила газета ​​Le Monde.

Пешье вину не признал. Его адвокат настаивал на оправдательном приговоре, аргументируя это отсутствием неопровержимых доказательств против своего доверителя. При этом сторона защиты признала, что кто-то травил людей в клиниках, в которых работал Пешье.

Обвинение охарактеризовало анестезиолога как «одного из величайших преступников в истории», который «использовал медицину для убийства». «Вы — доктор смерть, отравитель, убийца. Вы позорите всех врачей», — заявил представитель прокуратуры в ходе разбирательства.

По итогам восьми лет следствия и трех с половиной месяцев судебного разбирательства присяжные признали Пешье виновным. Суд установил, что анестезиолог умышленно отравил 30 пациентов в возрасте от четырех до 89 лет в двух частных французских клиниках в период с 2008 по 2017 год. Из них 13 человек погибли.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

Как рассказал телеканал France 24, в ходе разбирательства было установлено, что анестезиолог подделывал упаковки парацетамола или анальгетиков, которые использовали его коллеги. Пешье рассчитывал, что у пациентов случится сердечный приступ, а он сможет их реанимировать. Таким образом он хотел продемонстрировать свой профессионализм и дискредитировать других врачей.

Последней жертвой анестезиолога, как считается, стала 36-летняя Сандра Симард. Она пережила остановку сердца во время операции на позвоночнике в январе 2017 года. Пешье смог ее реанимировать, после чего пациентка впала в кому на пять дней.

В растворе для капельницы, которую поставили Симард, обнаружили содержание калия, в сто раз превышающее нормальную дозу. Именно это стало поводом для расследования в отношении Пешье, которое в конечном итоге привело к пожизненному приговору.

Симард, по собственным словам, испытывала после отравления и реанимации «галлюцинации, паранойю, страх» и боль. Она до сих пор страдает проблемами с памятью, чувствует постоянную усталость, а также не может переносить громкие звуки.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Цены на нефть рухнули
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Цены на нефть рухнули
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников