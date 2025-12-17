Россияне рассказали о своих заветных мечтах

Россияне рассказали, о чем они мечтают больше всего. Одной из мечт оказалось желание «просто не работать». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос бренда «Национальная Лотерея», в котором приняли участие более 10 тысяч человек.
Согласно результатам исследования, больше всего россияне мечтают о собственном жилье и покупке квартиры — так ответили 28% респондентов. На втором месте оказалась покупка новой машины. Об этом заявили 14% опрошенных. Далее в рейтинге идут путешествия по России (11,5%), причем чаще всего такой вариант выбирали жители Сибири и Дальнего Востока.
5% россиян рассказали, что их главная мечта — «просто не работать», пишет РИА «Новости». Еще 7,3% респондентов поделились, что мечтают открыть собственное дело или помочь близким. В ходе исследования россияне меньше всего выбирали поездки на крупные фестивали, переезд в другие страны и организацию масштабного праздника.
Исследователи также распределили желания россиян по регионам. Так, жители Москвы и Московской области чаще всего называли собственную недвижимость, путешествия и получение нового опыта, а жители Красноярского края, Иркутской и Свердловской областей — покупку машины и поездки по России.
Ранее россияне рассказали о самых желанных подарках на Новый год. На первом месте оказались деньги. Далее в рейтинге популярности идут товары для дома, электроника, подарочные сертификаты, косметика и парфюмерия. При этом российские зумеры больше всего хотели бы получить собственное жилье, однако их родители зачастую не могут позволить себе такой подарок.