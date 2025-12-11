Россияне рассказали о самом желанном подарке на Новый год

Более половины россиян хотели бы получить деньги в качестве подарка на Новый год. При этом сделать такой подарок готова только треть из них, свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании ДРТ, с которыми ознакомился РБК.

Как пишет издание, на втором месте по популярности оказались товары для дома — их хотели бы получить 39% опрошенных. Еще треть респондентов рассказали, что хотят получить электронику. Четвертое и пятое места в рейтинге заняли подарочные сертификаты, а также косметика и парфюмерия.

По данным РБК, большинство россиян собираются заказать новогодние подарки в онлайн-магазинах. Чаще всего они выбирают на маркетплейсах умные аксессуары и электронику.

Здесь дети вешались от голода Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР Политика 26 минут чтения

В целом россияне готовы потратить на празднование Нового года чуть более 37 тысяч рублей, говорится в результатах опроса. Это на 13% больше по сравнению с прошлым годом. При этом большую часть бюджета опрошенные планируют потратить на новогодний стол. Далее идут подарки и развлечения.

Больше половины россиян собираются покрывать праздничные траты из текущих доходов, используя зарплаты и новогодние премии. В то же время 12% респондентов рассказали, что они возьмут кредит или воспользуются кредитными картами.

Ранее стало известно, что российские зумеры в качестве подарка на Новый год больше всего ждут собственное жилье, которое должны подарить им их родители. Почти 40% из них считают, что родители обязаны обеспечить их собственной квартирой. При этом каждый 20% респондентов заявили, что, при всем желании купить своим детям-зумерам жилье, у них не хватает на это ресурсов.