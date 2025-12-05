EN
Общество

Зумеры рассказали о самых желанных подарках на Новый год

2 минуты чтения 14:22

Каждый десятый зумер в России хотел бы получить от родителей собственное жилье в качестве подарка на Новый год. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты опроса девелопера Level Group.

Издание называет таких зумеров «раскатавшими губу» и отмечает, что еще 6% из них рассчитывают на финансовую помощь от родителей для первого взноса по ипотеке, а 3% зумеров надеются, что родители полностью оплатят им жилье.

«Как показали результаты нашего исследования, 38% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 28 считают, что родители обязаны обеспечить совершеннолетних детей собственной квартирой», — добавили в Level Group.

При этом результаты опроса показали, что финансовые возможности родителей зумеров не соответствуют ожиданиям их детей. Так, 20% респондентов заявили, что хотели бы подарить своим детям квартиру, но не располагают необходимыми для этого средствами.

Вместо недвижимости старшее поколение планирует дарить более скромные подарки. Чуть менее трети опрошенных рассказали, что планируют купить небольшие сувениры. Так, 26% респондентов намерены подарить часы или украшения, 19% — сертификаты на билеты в театр, кино или другие развлекательные мероприятия. Чуть более 10% опрошенных решили подарить детям гаджеты и столько же — поездку на новогодние каникулы вместе с родителями.

В то же время опрос Level Group показал, что в среднем около трети россиян надеются получить на Новый год какой-нибудь гаджет. Далее в списке желаний идут путешествия, покупка квартиры, абонемент в салон красоты или фитнес-зал и ювелирные изделия. Делать дорогие подарки своим близким готовы лишь треть опрошенных.

