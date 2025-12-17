EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Не сдавший экзамен ученик напал с ножом на автоинструктора

2 минуты чтения 12:46 | Обновлено: 13:03

В Москве задержали ученика автошколы, который не сдал экзамен в ГАИ и после напал с ножом на своего автоинструктора. Об этом сообщают ТАСС и «Московский комсомолец».

По данным источника ТАСС, инцидент произошел накануне вечером на Ярославском шоссе. После нападения ученик скрылся с места, а 41-летнего инструктора доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как пишет «Московский комсомолец», ученик пришел на площадку, где проходят занятия по подготовке к экзамену, около пяти вечера. Там он нашел своего инструктора и стал его обвинять в том, что мужчина не сдал экзамен и что обучение было некачественным. В один момент ученик достал нож и дважды ударил им инструктора в живот и грудь.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
Криминал15 минут чтения

«Злоумышленник задержан и доставлен в ОМВД России по Ярославскому району для дальнейшего разбирательства», — рассказали ТАСС в полиции, добавив, что по факту произошедшего проводится проверка. 

«Московский комсомолец» отмечает, что у инструктора в основном положительные отзывы в сети. Другие ученики охарактеризовали его как компетентного преподаватели и рассказали, что с его помощью получали права на управление грузовиками с прицепом (СЕ) и автобусами (D). Какую категорию пытался получить напавший ученик, неизвестно.

По данным связанного с силовиками телеграм-канала Mash, инструктора зовут Анатолий, а напавшего на него ученика — Андрей К. Как утверждает телеграм-канал, Андрей трижды не сдал экзамен, а последнюю попытку провалил на упражнении «гараж», куда надо заехать задним ходом. Mash пишет, что после нападения скорую помощь вызвал коллега инструктора, который держал его на руках до приезда медиков.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря