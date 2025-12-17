Не сдавший экзамен ученик напал с ножом на автоинструктора

В Москве задержали ученика автошколы, который не сдал экзамен в ГАИ и после напал с ножом на своего автоинструктора. Об этом сообщают ТАСС и «Московский комсомолец».

По данным источника ТАСС, инцидент произошел накануне вечером на Ярославском шоссе. После нападения ученик скрылся с места, а 41-летнего инструктора доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как пишет «Московский комсомолец», ученик пришел на площадку, где проходят занятия по подготовке к экзамену, около пяти вечера. Там он нашел своего инструктора и стал его обвинять в том, что мужчина не сдал экзамен и что обучение было некачественным. В один момент ученик достал нож и дважды ударил им инструктора в живот и грудь.

«Злоумышленник задержан и доставлен в ОМВД России по Ярославскому району для дальнейшего разбирательства», — рассказали ТАСС в полиции, добавив, что по факту произошедшего проводится проверка.

«Московский комсомолец» отмечает, что у инструктора в основном положительные отзывы в сети. Другие ученики охарактеризовали его как компетентного преподаватели и рассказали, что с его помощью получали права на управление грузовиками с прицепом (СЕ) и автобусами (D). Какую категорию пытался получить напавший ученик, неизвестно.

По данным связанного с силовиками телеграм-канала Mash, инструктора зовут Анатолий, а напавшего на него ученика — Андрей К. Как утверждает телеграм-канал, Андрей трижды не сдал экзамен, а последнюю попытку провалил на упражнении «гараж», куда надо заехать задним ходом. Mash пишет, что после нападения скорую помощь вызвал коллега инструктора, который держал его на руках до приезда медиков.