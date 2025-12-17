Российской экономике предсказали застой

В следующем году российской экономике грозит стагнация в лучшем случае и спад в худшем из-за высокой ключевой ставки, низких цен на сырье и слишком крепкого рубля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на последний отчет Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) об инфляции в России. Его подготовил Дмитрий Белоусов.
По его данным, в последние три недели в России замедляется инфляция, однако этот процесс нельзя считать «экономически здравым». По мнению Белоусова, на замедление роста цен влияет стоимость непродовольственных товаров, за исключением бензина и табака, и укрепление рубля, а также высокая ставка Центробанка.
При этом в 2026 году эта тенденция может привести к стагнации или вовсе спаду экономики, считает эксперт. Помимо этого, в следующем году может прекратиться финансирование некоторых отраслей, говорится в отчете ЦМАКП. В Центре это назвали «отрицательным бюджетным стимулом».
По мнению других экспертов, опрошенных «Известиями», рост ВВП в следующем году может составить лишь 1–1,3% в случае понижения ключевой ставки, а в отдельные периоды этот показатель может вовсе пойти на спад из-за затяжной жесткой политики Центробанка.
Застой в экономике и спад ВВП, в свою очередь, могут привести к уменьшению доходов россиян, прибыли компаний и отчислений в российский бюджет. Также эксперты предсказали ухудшение статистики по займам, рост риска дефолта и снижение качества банковских активов.
Кроме того, застой грозит снижением конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке и большей зависимостью от импорта, что приведет к ослаблению экономического и геополитического авторитета России, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Эксперты также рассказали «Коммерсанту», что прогнозы Министерства экономики о росте российского ВВП в этом году на 1%, вероятно, не сбудутся. По их данным, сейчас экономика России фактически перестала расти.