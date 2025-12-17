Российской экономике предсказали застой

В следующем году российской экономике грозит стагнация в лучшем случае и спад в худшем из-за высокой ключевой ставки, низких цен на сырье и слишком крепкого рубля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на последний отчет Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) об инфляции в России. Его подготовил Дмитрий Белоусов.

По его данным, в последние три недели в России замедляется инфляция, однако этот процесс нельзя считать «экономически здравым». По мнению Белоусова, на замедление роста цен влияет стоимость непродовольственных товаров, за исключением бензина и табака, и укрепление рубля, а также высокая ставка Центробанка.

При этом в 2026 году эта тенденция может привести к стагнации или вовсе спаду экономики, считает эксперт. Помимо этого, в следующем году может прекратиться финансирование некоторых отраслей, говорится в отчете ЦМАКП. В Центре это назвали «отрицательным бюджетным стимулом».

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали Криминал 15 минут чтения

По мнению других экспертов, опрошенных «Известиями», рост ВВП в следующем году может составить лишь 1–1,3% в случае понижения ключевой ставки, а в отдельные периоды этот показатель может вовсе пойти на спад из-за затяжной жесткой политики Центробанка.

Застой в экономике и спад ВВП, в свою очередь, могут привести к уменьшению доходов россиян, прибыли компаний и отчислений в российский бюджет. Также эксперты предсказали ухудшение статистики по займам, рост риска дефолта и снижение качества банковских активов.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома» Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится? Экономика 20 минут чтения

Кроме того, застой грозит снижением конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке и большей зависимостью от импорта, что приведет к ослаблению экономического и геополитического авторитета России, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Эксперты также рассказали «Коммерсанту», что прогнозы Министерства экономики о росте российского ВВП в этом году на 1%, вероятно, не сбудутся. По их данным, сейчас экономика России фактически перестала расти.