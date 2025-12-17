EN
Криминал

Россиянка обвинила бывшего партнера в попытке ее задушить и шантаже самоубийством из-за долга

2 минуты чтения 09:29

Жительница Воронежа Олеся обвинила своего бывшего партнера Максима в том, что он вломился к ней в квартиру, повалил ее на пол и попытался задушить. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

По его данным, Олеся встречалась с Максимом около года. За это время мужчина взял на нее кредит, чтобы открыть свой бизнес — квест-комнату. Когда пара рассталась осенью прошлого года, Максим написал Олесе расписку о том, что вернет долг в 600 тысяч рублей.

По словам близких девушки, до недавнего времени Максим исправно выплачивал деньги, но когда Олеся отказалась с ним общаться, он стал ей угрожать. В ночь с 5 на 6 декабря мужчина приехал домой к Олесе под видом курьера. Девушка попыталась его выгнать из квартиры, но ей не удалось это сделать. В ходе ссоры Максим повалил Олесю на пол и принялся душить. Как утверждают близкие Олеси, Максим заставил ее подписать бумагу о том, что девушка вернет расписку. 

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
Криминал15 минут чтения

На следующий день Олеся подала заявление в полицию на Максима. Тот снова приехал к ней домой и угрожал совершить самоубийство. Вскоре родители Максима заявили, что девушка «сама спровоцировала» Максима. В то же время родители Олеси рассказали, что Максим звонил им с угрозами, а также писал девушке с разных аккаунтов. По их словам, несколько дней назад мужчина снова попытался прийти к Олесе домой.

При этом сам Максим отрицает, что он напал на бывшую партнершу и принуждал ее к общению. Мужчина заявил в разговоре с «Осторожно, новости», что Олеся якобы сама его била и «использовала разные ругательства». По словам Максима, девушка угрожала ему судом, после чего он «сгоряча» заявил, что Олеся будет оплачивать кредит самостоятельно. Максим утверждает, что он никогда не применял насилие к бывшей партнерше, а ее родственники вложили в сеть его личные данные и прокололи колеса машины Максима.

