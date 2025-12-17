Россиянка обвинила бывшего партнера в попытке ее задушить и шантаже самоубийством из-за долга

Жительница Воронежа Олеся обвинила своего бывшего партнера Максима в том, что он вломился к ней в квартиру, повалил ее на пол и попытался задушить. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

По его данным, Олеся встречалась с Максимом около года. За это время мужчина взял на нее кредит, чтобы открыть свой бизнес — квест-комнату. Когда пара рассталась осенью прошлого года, Максим написал Олесе расписку о том, что вернет долг в 600 тысяч рублей.

По словам близких девушки, до недавнего времени Максим исправно выплачивал деньги, но когда Олеся отказалась с ним общаться, он стал ей угрожать. В ночь с 5 на 6 декабря мужчина приехал домой к Олесе под видом курьера. Девушка попыталась его выгнать из квартиры, но ей не удалось это сделать. В ходе ссоры Максим повалил Олесю на пол и принялся душить. Как утверждают близкие Олеси, Максим заставил ее подписать бумагу о том, что девушка вернет расписку.

На следующий день Олеся подала заявление в полицию на Максима. Тот снова приехал к ней домой и угрожал совершить самоубийство. Вскоре родители Максима заявили, что девушка «сама спровоцировала» Максима. В то же время родители Олеси рассказали, что Максим звонил им с угрозами, а также писал девушке с разных аккаунтов. По их словам, несколько дней назад мужчина снова попытался прийти к Олесе домой.

При этом сам Максим отрицает, что он напал на бывшую партнершу и принуждал ее к общению. Мужчина заявил в разговоре с «Осторожно, новости», что Олеся якобы сама его била и «использовала разные ругательства». По словам Максима, девушка угрожала ему судом, после чего он «сгоряча» заявил, что Олеся будет оплачивать кредит самостоятельно. Максим утверждает, что он никогда не применял насилие к бывшей партнерше, а ее родственники вложили в сеть его личные данные и прокололи колеса машины Максима.