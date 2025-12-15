EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Эксперт оценил влияние «схемы Долиной» на рынок недвижимости 

2 минуты чтения 11:02

Пожилые и одинокие жители России столкнулись с трудностями при продаже своего жилья. Покупатели массово отказываются от сделок с ними из-за «схемы Долиной», рассказал РИА «Новости» директор клиентского сервиса и взыскания банка «Дом.РФ» Кирилл Малиновский.

«Схема оказывает на рынок купли-продажи «вторички» существенное влияние, выражающееся в кратном повышении доли отказов покупателей от сделок, где продавцом выступают пожилые и/или одинокие собственники», — заявил Малиновский.

Директор клиентского сервиса и взыскания банка утверждает, что общество с нетерпением ожидает решение Верховного суда по делу Долиной. Соответствующее заседание запланированного на 16 декабря. А пока большая часть покупателей либо отказываются, либо выжидают из-за потенциальных рисков оспаривания сделки и отсутствия четкой правовой позиции по этому вопросу, пояснил Малиновский.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

«Схема Долиной» (или «эффект Долиной») — термин, который появился в России после резонансной истории с квартирным спором певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье. В 2024 году певица продала Лурье свою пятикомнатную квартиру за 112 миллионов рублей, однако позже заявила, что в момент сделки была под влиянием мошенников и обратилась в суд. Долина выиграла дело и получила назад свою квартиру, а Лурье суд предложил забрать деньги у мошенников. 

Теперь российскую певицу «отменяют», а на рынке вторичной недвижимости начались проблемы. Так, покупатели стали опасаться сделок с пожилыми собственниками, настаивая на дополнительных медицинских освидетельствованиях и юридических гарантиях. В некоторых объявлениях о продаже квартир даже появилась ироничная пометка «собственник — не Долина».

Кроме того, после квартирного спора с Долиной, продавцы недвижимости стали чаще заявлять, что продали жилье «под влиянием мошенников», и через суд требовать вернуть его.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России