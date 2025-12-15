Эксперт оценил влияние «схемы Долиной» на рынок недвижимости 

Пожилые и одинокие жители России столкнулись с трудностями при продаже своего жилья. Покупатели массово отказываются от сделок с ними из-за «схемы Долиной», рассказал РИА «Новости» директор клиентского сервиса и взыскания банка «Дом.РФ» Кирилл Малиновский.

«Схема оказывает на рынок купли-продажи «вторички» существенное влияние, выражающееся в кратном повышении доли отказов покупателей от сделок, где продавцом выступают пожилые и/или одинокие собственники», — заявил Малиновский.

Директор клиентского сервиса и взыскания банка утверждает, что общество с нетерпением ожидает решение Верховного суда по делу Долиной. Соответствующее заседание запланированного на 16 декабря. А пока большая часть покупателей либо отказываются, либо выжидают из-за потенциальных рисков оспаривания сделки и отсутствия четкой правовой позиции по этому вопросу, пояснил Малиновский.

«Схема Долиной» (или «эффект Долиной») — термин, который появился в России после резонансной истории с квартирным спором певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье. В 2024 году певица продала Лурье свою пятикомнатную квартиру за 112 миллионов рублей, однако позже заявила, что в момент сделки была под влиянием мошенников и обратилась в суд. Долина выиграла дело и получила назад свою квартиру, а Лурье суд предложил забрать деньги у мошенников.

Теперь российскую певицу «отменяют», а на рынке вторичной недвижимости начались проблемы. Так, покупатели стали опасаться сделок с пожилыми собственниками, настаивая на дополнительных медицинских освидетельствованиях и юридических гарантиях. В некоторых объявлениях о продаже квартир даже появилась ироничная пометка «собственник — не Долина».

Кроме того, после квартирного спора с Долиной, продавцы недвижимости стали чаще заявлять, что продали жилье «под влиянием мошенников», и через суд требовать вернуть его.