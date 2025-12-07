Z-блогеры призвали к «отменительному джихаду» против Долиной

Выступление народной артистки России Ларисы Долиной на федеральном ТВ, где она рассказала об обмане мошенниками и пообещала вернуть деньги покупательнице своей квартиры Полине Лурье, не впечатлило авторов z-каналов в телеграме. Они обвинили певицу в неискренности и призвали продолжить кампанию по ее отмене.

Так, Юрий Подоляка, на канал которого подписаны почти три миллиона человек, призвал Верховный суд поставить точку в тяжбе Долиной с Лурье. «А еще, конечно, российское общество ждет, чтобы коллегия судей дала оценку тем своим коллегам, которые это самое “решение” узаконили. Со всеми для них вытекающими. Это было бы важным сигналом обществу по возврату доверия (которое вот такие “решения” очевидно подрывают) к судебной системе страны», — написал он, отметив, что певица «своим поведением вынесла сама себе общественный приговор».

Другий z-блогер, помогающий российским военным захватывать украинские земли, Алексей Живов заявил, что «проблема давно уже не в квартире или в Долиной». По его словам, главная задача теперь — разобраться с практикой применения «телефонного права», обеспечить россиянам гарантии при покупке недвижимости, отрегулировать судебную систему и устранить «бездействие закона».

В свою очередь, бывший украинский депутат, перебежавший на сторону России, Олег Царев обвинил пропагандистские СМИ России, включая Первый канал, где выступила Долина, в попытке «отмыть» репутацию певицы. По его словам, раскаяние Долиной было «показным», а выразила она его только после того, как «ситуация вызвала сильнейший общественный резонанс, а за дело серьезно взялся Верховный суд».

«Нам надо, чтобы не Долина с барского плеча вернула деньги Лурье. Нам надо, чтобы суд исправил свою ошибку. И чтобы суды больше ее не повторяли», — резюмировал Царев.

Z-блогер Роман Сапоньков, комментируя ситуацию, назвал Долину «нулевой бабкой» — по аналогии с термином «нулевой пациент», который применяется для обозначения первого заразившегося в начале эпидемии. Эта реплика, вероятно, отсылка, к так называемому «эффекту Долиной» — волне судебных исков, в которых продавцы квартир и автомобилей требуют вернуть их имущество, утверждая, что продали его «под влиянием мошенников».

Z-канал «НгП раZVедка» также обвинил Долину в лицемерии и неискренности. По мнению автора, если бы певица «была склонна к честному исходу», то «платила бы за свои ошибки самостоятельно, а не пыталась выехать на чужом горбу, потому что есть связи».

«Слышать о мировом соглашении после года судебных тяжб — очень смешно, когда не прокатило, раздались слова о мире. Компромиссы невозможны с теми, кто их презирает. Специальный отменительный джихад должен продолжаться до победного, а вот там и посмотрим», — говорится в сообщении канала.

В конце лета певица Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Московском районе Хамовники некой Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Подписав договор о продаже и получив деньги, певица обратилась в суд, заявив, что продала недвижимость «под влиянием мошенников» и не «осознавала своих действий». Суд встал на сторону знаменитости, постановил вернуть ей квартиру, а покупательнице предписал взыскивать уплаченные за покупку деньги с мошенников.

Адвокаты Лурье дважды обжаловали это решение, но оба раза безуспешно. После того как они обратились в Верховный суд, Долина внезапно раскаялась, рассказала в телеэфире подробности истории и пообещала вернуть покупательнице деньги.