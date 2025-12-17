Лурье слышала предложение Долиной вернуть деньги только по ТВ

Полина Лурье планирует заселиться в квартиру артистки Ларисы Долиной, как только появится такая возможность. Женщина также хочет сделать перепланировку в «более современном стиле», рассказала она в эфире «Пусть говорят».
Лурье добавила, что покупала квартиру для себя и детей, поэтому искала подходящую жилплощадь. Женщина отметила, что специально подбирала район, из которого «было бы удобно добираться до работы, чтобы рядом был парк и было где погулять с детьми».
Сейчас Лурье хочет сделать в квартире ремонт и перепланировку, чтобы она стала выглядеть современнее. Женщина отметила в эфире «Пусть говорят», что заедет в квартиру, «как только появится возможность». Также Лурье рассказала, что сейчас с семьей отмечает победу: «Конечно, я очень рада и хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал».
На вопрос ведущего Дмитрия Борисова возьмет ли она деньги от Долиной вместо квартиры, Полина Лурье ответила, что певица пока ничего не предлагала. Адвокат Лурье Светлана Свириденко, находящаяся в этот момент в студии, добавила, что Долина не звонила ее клиентке, как ранее обещала в эфире. Предложение поступало от представителя артистки, а Долина ни разу не позвонила Лурье после сделки: «Никаких извинений не было, хотя Полина этого ждала. Потому что это была бы какая-то поддержка».
В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Те убедили певицу продать пятикомнатную квартиру в московском районе Хамовники и передать им полученные от продажи деньги. Народная артистка так и поступила, а затем обратилась в суд, чтобы признать сделку недействительной, так как она действовала под влиянием мошенников.
Суд сначала встал на сторону певицы и постановил вернуть ей квартиру. При этом покупательницу Полину Лурье судья фактически оставил без возможности вернуть свои 112 миллионов рублей: женщине предложили взыскивать деньги с мошенников, обманувших Долину.
Позже дело дошло до Верховного суда России, который рассмотрел жалобу покупательницы Полины Лурье и постановил вернуть ей квартиру, ранее купленную у народной артистки Ларисы Долиной. Суд признал право собственности на жилье за покупательницей, а ее иск о выселении Долиной отправил на новое рассмотрение.