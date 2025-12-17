Лурье слышала предложение Долиной вернуть деньги только по ТВ

Полина Лурье планирует заселиться в квартиру артистки Ларисы Долиной, как только появится такая возможность. Женщина также хочет сделать перепланировку в «более современном стиле», рассказала она в эфире «Пусть говорят».

Лурье добавила, что покупала квартиру для себя и детей, поэтому искала подходящую жилплощадь. Женщина отметила, что специально подбирала район, из которого «было бы удобно добираться до работы, чтобы рядом был парк и было где погулять с детьми».

Сейчас Лурье хочет сделать в квартире ремонт и перепланировку, чтобы она стала выглядеть современнее. Женщина отметила в эфире «Пусть говорят», что заедет в квартиру, «как только появится возможность». Также Лурье рассказала, что сейчас с семьей отмечает победу: «Конечно, я очень рада и хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал».

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться Общество 9 минут чтения

На вопрос ведущего Дмитрия Борисова возьмет ли она деньги от Долиной вместо квартиры, Полина Лурье ответила, что певица пока ничего не предлагала. Адвокат Лурье Светлана Свириденко, находящаяся в этот момент в студии, добавила, что Долина не звонила ее клиентке, как ранее обещала в эфире. Предложение поступало от представителя артистки, а Долина ни разу не позвонила Лурье после сделки: «Никаких извинений не было, хотя Полина этого ждала. Потому что это была бы какая-то поддержка».

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Те убедили певицу продать пятикомнатную квартиру в московском районе Хамовники и передать им полученные от продажи деньги. Народная артистка так и поступила, а затем обратилась в суд, чтобы признать сделку недействительной, так как она действовала под влиянием мошенников.

Суд сначала встал на сторону певицы и постановил вернуть ей квартиру. При этом покупательницу Полину Лурье судья фактически оставил без возможности вернуть свои 112 миллионов рублей: женщине предложили взыскивать деньги с мошенников, обманувших Долину.

Позже дело дошло до Верховного суда России, который рассмотрел жалобу покупательницы Полины Лурье и постановил вернуть ей квартиру, ранее купленную у народной артистки Ларисы Долиной. Суд признал право собственности на жилье за покупательницей, а ее иск о выселении Долиной отправил на новое рассмотрение.