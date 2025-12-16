EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

В Украине задумались о введении налога на восстановление страны после войны

2 минуты чтения 21:15

Для пополнения специального фонда восстановления Украины рассматривается возможность введения отдельного налога. Это вынужденный шаг, так как «ни один международный банк не был создан для восстановления страны в военное время», заявила заместитель министра по развитию общин и территорий Алена Шкрум в интервью украинской редакции Forbes.

«В перспективе фонд восстановления может наполняться от отдельного налога, как это делали в Японии», — сказала Шкрум.

Она отметила, что до окончания боевых действий новый налог вводить не будут. На данный момент, главная задача — создать фонд восстановления и привлечь взносы международных партнеров. Даже если на начальных этапах поступления будут небольшими, это все равно поможет Украине в послевоенный период.

По подсчетам Всемирного банка от 25 февраля 2025 года, Украине понадобится 524 миллиарда долларов на восстановление в течение следующих десяти лет. Из доклада также следует, что сильнее других от полномасштабного вторжения России пострадали жилищный сектор, транспортная отрасль, энергетический сектор, торговля и промышленность.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
Экономика20 минут чтения

О создании специального фонда восстановления Украины неоднократно высказывался президент США Дональда Трамп. В Белом доме предполагают, что смогут использовать около 200 миллиардов долларов из замороженных российских активов для реализации украинских проектов. Американские чиновники также не исключают, что за счет привлечения частного капитала смогут увеличить фонд восстановления Украины до 800 миллиардов долларов.

Европейские лидеры, в свою очередь, настаивают на том, что сначала Россия обязана заплатить репарации украинской стороне. Если же Москва на это не согласится, то ЕС может конфисковать замороженные российские активы для финансирования восстановления Украины. Большая часть российских активов, 190 миллиардов долларов, заморожена в бельгийском депозитарии Euroclear.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России