В Украине задумались о введении налога на восстановление страны после войны

Для пополнения специального фонда восстановления Украины рассматривается возможность введения отдельного налога. Это вынужденный шаг, так как «ни один международный банк не был создан для восстановления страны в военное время», заявила заместитель министра по развитию общин и территорий Алена Шкрум в интервью украинской редакции Forbes.

«В перспективе фонд восстановления может наполняться от отдельного налога, как это делали в Японии», — сказала Шкрум.

Она отметила, что до окончания боевых действий новый налог вводить не будут. На данный момент, главная задача — создать фонд восстановления и привлечь взносы международных партнеров. Даже если на начальных этапах поступления будут небольшими, это все равно поможет Украине в послевоенный период.

По подсчетам Всемирного банка от 25 февраля 2025 года, Украине понадобится 524 миллиарда долларов на восстановление в течение следующих десяти лет. Из доклада также следует, что сильнее других от полномасштабного вторжения России пострадали жилищный сектор, транспортная отрасль, энергетический сектор, торговля и промышленность.

О создании специального фонда восстановления Украины неоднократно высказывался президент США Дональда Трамп. В Белом доме предполагают, что смогут использовать около 200 миллиардов долларов из замороженных российских активов для реализации украинских проектов. Американские чиновники также не исключают, что за счет привлечения частного капитала смогут увеличить фонд восстановления Украины до 800 миллиардов долларов.

Европейские лидеры, в свою очередь, настаивают на том, что сначала Россия обязана заплатить репарации украинской стороне. Если же Москва на это не согласится, то ЕС может конфисковать замороженные российские активы для финансирования восстановления Украины. Большая часть российских активов, 190 миллиардов долларов, заморожена в бельгийском депозитарии Euroclear.