В ЕС назвали репарации условием возврата России замороженных активов

Евросоюз не может допустить возвращение России замороженных активов, пока Москва не выплатит репарации Украине. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, пишет Reuters.

«Мы просто не можем себе представить, что после достигнутого перемирия или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатила компенсации Украине», — сказала Каллас журналистам перед встречей министров иностранных дел ЕС в Копенгагене.

По данным ЕС, в Европе заморожено около 210 миллиардов евро российских активов. Эти средства были заблокированы в рамках санкций, введенных против Москвы в ответ на ее вторжение в Украину.

Украина, а также ряд стран ЕС, включая Польшу и страны Балтии, настаивают на конфискации активов и направлении их в поддержку Киева. Против такого сценария выступают ведущие страны Евросоюза — Франция, Германия, а также Бельгия, где находится основная часть средств.

Лидеры стран утверждают, что ЕС уже зарезервировал будущие доходы от замороженных активов для помощи Украине, и ставят под сомнение наличие юридических оснований для их конфискации. По словам дипломатов, теперь обсуждение смещается в сторону того, как можно будет распорядиться этими средствами после окончания российско-украинской войны.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия начала разрабатывать механизм передачи Украине почти 200 миллиардов евро из замороженных российских активов для восстановления страны после окончания войны. По словам источников Politico, министры иностранных дел стран ЕС впервые обсудят эту инициативу на неформальной встрече в Копенгагене 30 августа.

Сообщалось, что юристы Еврокомиссии сейчас рассматривают возможность создания специального целевого фонда, поддержанного рядом стран ЕС. По словам чиновников, эта структура может быть схожа с Европейским стабилизационным механизмом (ЕСМ) — фондом помощи странам еврозоны, созданным вне рамок общеевропейских договоров.

Создание такого фонда, как отмечается, позволило бы ЕС получить больший контроль над тем, когда и каким образом передавать средства Украине.