EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Юрист оценила вероятность выселения Долиной из ее квартиры

2 минуты чтения 18:44 | Обновлено: 18:49

Верховный Суд России признал право собственности на квартиру народной артистки Ларисы Долиной за покупательницей недвижимости — Полиной Лурье. Исковые требования о выселении певицы направлены на новое рассмотрение в Мосгорсуд, пояснила «Холоду» правозащитная юристка Тамилла Иманова.

Она рассказала, что основным требованием Полины Лурье было признание за ней права собственности на квартиру, которую она купила у Ларисы Долиной. Певица в суде пыталась сохранить недвижимость и хотела передать Лурье потраченные ей на сделку 112 миллионов рублей.

«Верховный Суд все же принял правильное с точки зрения гражданского права решение: признал сделку о купле-продаже действительной и сохранил за Полиной Лурье право собственности на квартиру. То есть по основному требованию, которое беспокоило всю общественность, полностью выиграла Полина Лурье», — отметила Иманова.

На пересмотр в Московской городской суд вышестоящая инстанция направила требование Лурье признать утраченным право Ларисы Долиной и ее семьи на пользование помещением и о принудительном выселении их из квартиры, так как они уже не являются собственниками этой недвижимости.

«Вероятность того, что Мосгорсуд откажет в выселении Долиных, крайне низкая. Право собственности на квартиру теперь полностью принадлежит Лурье, что подтверждено последней возможной инстанцией — Верховным Судом. Оставление прав пользования недвижимостью невладельцу без согласия или разрешения владельца противоречит любому здравому смыслу и гражданскому кодексу», — пояснила Иманова.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Те убедили певицу продать пятикомнатную квартиру в московском районе Хамовники и передать деньги, полученные от продажи им. Народная артистка так и поступила, а затем обратилась в суд, потребовав признать сделку недействительной. В суде ее представители утверждали, что она действовала под влиянием мошенников и не отдавала отчета в своих действиях. 

Суд встал на сторону певицы и постановил вернуть ей квартиру. При этом покупательнице Полине Лурье судья предписал взыскивать заплаченные за жилье 112 миллионов рублей с обманувших Долину мошенников.

Лурье дважды обжаловала это решение, но оба раза безуспешно. После того, как она обратилась в Верховный суд. Долина выступила в прямом эфире федерального телевидения, где пообещала вернуть Лурье деньги.

Однако общественное возмущение и кампания по «отмене» Долиной не прекратилась и после этого. Z-блогеры назвали ее раскаяние неискренним и призвали продолжить «отменительный джихад» против певицы. 

После того, как история с продажей и возвратом квартиры Долиной распространилась в СМИ, российские суды захлестнула волна исков, в которых продавцы недвижимости, а затем и автомобилей, требовали вернуть проданное, утверждая, что продали его «под влиянием мошенников».Позже эксперты рассказали, что «эффект Долиной» серьезно повлиял на российский рынок недвижимости — пожилые и одинокие жители России столкнулись с трудностями при продаже своего жилья, так как покупатели отказываются от сделок из страха повторить судьбу Лурье.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России