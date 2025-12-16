Юрист оценила вероятность выселения Долиной из ее квартиры

Верховный Суд России признал право собственности на квартиру народной артистки Ларисы Долиной за покупательницей недвижимости — Полиной Лурье. Исковые требования о выселении певицы направлены на новое рассмотрение в Мосгорсуд, пояснила «Холоду» правозащитная юристка Тамилла Иманова.

Она рассказала, что основным требованием Полины Лурье было признание за ней права собственности на квартиру, которую она купила у Ларисы Долиной. Певица в суде пыталась сохранить недвижимость и хотела передать Лурье потраченные ей на сделку 112 миллионов рублей.

«Верховный Суд все же принял правильное с точки зрения гражданского права решение: признал сделку о купле-продаже действительной и сохранил за Полиной Лурье право собственности на квартиру. То есть по основному требованию, которое беспокоило всю общественность, полностью выиграла Полина Лурье», — отметила Иманова.

На пересмотр в Московской городской суд вышестоящая инстанция направила требование Лурье признать утраченным право Ларисы Долиной и ее семьи на пользование помещением и о принудительном выселении их из квартиры, так как они уже не являются собственниками этой недвижимости.

«Вероятность того, что Мосгорсуд откажет в выселении Долиных, крайне низкая. Право собственности на квартиру теперь полностью принадлежит Лурье, что подтверждено последней возможной инстанцией — Верховным Судом. Оставление прав пользования недвижимостью невладельцу без согласия или разрешения владельца противоречит любому здравому смыслу и гражданскому кодексу», — пояснила Иманова.

«Эффект Долиной» Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она Интернет и мемы 7 минут чтения

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Те убедили певицу продать пятикомнатную квартиру в московском районе Хамовники и передать деньги, полученные от продажи им. Народная артистка так и поступила, а затем обратилась в суд, потребовав признать сделку недействительной. В суде ее представители утверждали, что она действовала под влиянием мошенников и не отдавала отчета в своих действиях.

Суд встал на сторону певицы и постановил вернуть ей квартиру. При этом покупательнице Полине Лурье судья предписал взыскивать заплаченные за жилье 112 миллионов рублей с обманувших Долину мошенников.

Лурье дважды обжаловала это решение, но оба раза безуспешно. После того, как она обратилась в Верховный суд. Долина выступила в прямом эфире федерального телевидения, где пообещала вернуть Лурье деньги.

Однако общественное возмущение и кампания по «отмене» Долиной не прекратилась и после этого. Z-блогеры назвали ее раскаяние неискренним и призвали продолжить «отменительный джихад» против певицы.

После того, как история с продажей и возвратом квартиры Долиной распространилась в СМИ, российские суды захлестнула волна исков, в которых продавцы недвижимости, а затем и автомобилей, требовали вернуть проданное, утверждая, что продали его «под влиянием мошенников».Позже эксперты рассказали, что «эффект Долиной» серьезно повлиял на российский рынок недвижимости — пожилые и одинокие жители России столкнулись с трудностями при продаже своего жилья, так как покупатели отказываются от сделок из страха повторить судьбу Лурье.