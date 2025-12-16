Цены на нефть рухнули

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с мая опустилась ниже отметки в 60 долларов и достигла 59,96 доллара. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что этот показатель можно считать ключевым уровнем.

Журналисты сообщают, что предложение на рынке продолжает превышать спрос — это может привести к продолжению падения мировых цен на нефть и в следующем году. Стоимость других марок нефти еще ниже Brent, например, West Texas Intermediate стоит около 56 долларов за баррель.

Цены на российские марки нефти сейчас самые низкие с момента начала российского вторжения в Украину, отмечает Bloomberg. Сегодня российские экспортеры нефти получают в среднем чуть более 40 долларов за баррель нефти, отгружаемой из порта Козьмино в Находке, и из терминалов на Балтийском и Черном морях.

Эти показатели почти на треть ниже, чем тремя месяцами ранее — цены на российскую нефть снизились на 28%. Дисконт расширился как на фоне общего падения мировых цен на нефть, так и из-за санкций, введенных США против «Лукойла» и «Роснефти».

Снижение мировых цен на нефть обусловлено также надеждами трейдеров на прекращение войны между Россией и Украиной, отмечает Bloomberg. Они предполагают, что завершение конфликта может привести к снятию ограничений на экспорт российской нефти. Это, по расчетам трейдеров, приведет к увеличению предложения на и без того уже перенасыщенном рынке.

Пока же Белому дому удается добиться снижения закупок российской нефти со стороны двух ее крупнейших покупателей — Китая и Индии. Так, Нью-Дели ожидает в этом месяце импорта из России в размере 800 тысяч баррелей в сутки, это значительно ниже показателей ноября. Один из китайских нефтеперерабатывающих заводов недавно приобрел партию сырой российской нефти с самым большим дисконтом в 2025 году.

Это, по мнению Bloomberg, приведет к еще большему замедлению российской экономики, поскольку нефтегазовые доходы составляют около четверти государственного бюджета страны.