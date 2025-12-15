Режиссера Роба Райнера и его жену мог зарезать собственный сын

В западной части Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния в собственном доме обнаружили тела актера и режиссера Роба Райнера и его жены Мишель Райнер. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителя семьи.
«С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели Мишель и Роба Райнер. Мы потрясены этой внезапной утратой и просим о соблюдении конфиденциальности в это невероятно трудное время», — заявил он.
О найденных телах, не называя имен погибших, накануне сообщили представители местной полиции. Они уточнили, что выяснением обстоятельств и причин гибели супругов занимаются детективы отдела по расследованию убийств, которые продолжают осматривать дом, где нашли их тела.
В свою очередь, таблоид TMZ, ссылаясь на источники, утверждает, что 78-летний режиссер и его 68-летняя жена погибли от многочисленных ножевых ранений.
В то же время журнал People, также ссылаясь на собственные источники, пишет, что к убийству четы Райнеров может быть причастен их сын Ник. Издание отмечает, что еще в 2016 году он рассказывал о своей многолетней борьбе с наркотической зависимостью, которая началась в подростковом возрасте.
Роб Райнер получил наибольшую известность как режиссер фильмов «Это — Spinal Tap!», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Быть Чарли» и «Пока не сыграл в ящик» с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном. Кроме того, Райнер сыграл роль отца главного героя в картине «Волк с Уолл-стрит», главную роль в котором исполнил Леонардо Дикаприо.
В 1989 году Роб Райнер женился на Мишель, которая родила ему троих детей — Джейка, Ника и Роми.