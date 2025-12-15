EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Режиссера Роба Райнера и его жену мог зарезать собственный сын

2 минуты чтения 09:25 | Обновлено: 11:39
Режиссера Роба Райнера и его жену мог зарезать собственный сын

В западной части Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния в собственном доме обнаружили тела актера и режиссера Роба Райнера и его жены Мишель Райнер. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителя семьи.

«С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели Мишель и Роба Райнер. Мы потрясены этой внезапной утратой и просим о соблюдении конфиденциальности в это невероятно трудное время», — заявил он.

Роб Райнер
Роб Райнер в 2013 г. Фото: Commonwealth Club / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

О найденных телах, не называя имен погибших, накануне сообщили представители местной полиции. Они уточнили, что выяснением обстоятельств и причин гибели супругов занимаются детективы отдела по расследованию убийств, которые продолжают осматривать дом, где нашли их тела.

В свою очередь, таблоид TMZ, ссылаясь на источники, утверждает, что 78-летний режиссер и его 68-летняя жена погибли от многочисленных ножевых ранений.

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
Общество9 минут чтения

В то же время журнал People, также ссылаясь на собственные источники, пишет, что к убийству четы Райнеров может быть причастен их сын Ник. Издание отмечает, что еще в 2016 году он рассказывал  о своей многолетней борьбе с наркотической зависимостью, которая началась в подростковом возрасте.

Роб Райнер получил наибольшую известность как режиссер фильмов «Это — Spinal Tap!», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Быть Чарли» и «Пока не сыграл в ящик» с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном. Кроме того, Райнер сыграл роль отца главного героя в картине «Волк с Уолл-стрит», главную роль в котором исполнил Леонардо Дикаприо.

В 1989 году Роб Райнер женился на Мишель, которая родила ему троих детей — Джейка, Ника и Роми. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Jill Connelly / Reuters

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России