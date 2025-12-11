EN
Криминал

Москвички пожаловались на преследования и попытки домогательств со стороны неизвестных

16:11

Жительницы Москвы рассказали о серии попыток преследования со стороны неизвестных мужчин у станций метро «Пролетарская» и «Бауманская», пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». 

23 удара молотком
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
Криминал3 минуты чтения

Инциденты произошли 9-10 декабря. В эти дни неизвестный мужчина преследовал женщин, в одном случае наблюдались признаки домогательства. Неизвестно, совершались ли эти действия одним и тем же мужчиной — из публикации такой вывод невозможно сделать однозначно.

Москвичка Лия рассказала журналистам, что мужчина начал преследовать ее 9 декабря, пока она шла в студию танцев, где работает педагогом. Неизвестный стоял около заправки, а потом пошел за ней. Девушка достала телефон и начала снимать преследователя — после этого он ушел.

Опасаясь за несовершеннолетних учениц студии, Лия вернулась к «Пролетарской» и заметила, что мужчина уже начал преследовать другую женщину. Девушка сообщила мужчине, что вызовет полицию — в ответ он замахнулся на Лию, схватил ее за капюшон, обозвал, но затем ушел. Она также утверждает, что слышала от несовершеннолетних обсуждение того, что преследователь появлялся и раньше.

Другой источник журналистов, женщина по имени Анастасия, рассказала о похожих случаях у «Бауманской». Мужчина шел за ней вплотную и не реагировал на просьбы отойти.

Затем она увидела, как преследователь прижал другую женщину к подъезду. Она попыталась приблизиться, но мужчина сначала обматерил ее, а затем начал угрожающе смотреть. Анастасия испугалась и убежала.

Она также рассказала, что позже снова видела этого мужчину, который следовал за женщиной. На громкий вопрос о причинах этого поступка неизвестный вместо ответа показал средний палец и убежал. Лия отметила, что планирует обратиться в полицию, об аналогичных планах Анастасии не сообщается.

