В убийстве известного оперного певца заподозрили его сына

В американском штате Калифорния был убит известный оперный певец Джубилант Сайкс. По подозрению в совершении убийства полиция задержала 31-летнего сына погибшего. Об этом со ссылкой на заявления местных правоохранителей сообщил телеканал ABC News.

По данным полиции, убийство произошло вечером 9 декабря в доме Сайкса в Санта-Монике. Силовики приехали туда по вызову жены убитого. Прибыв на место и войдя в дом, полицейские обнаружили там 71-летнего Сайкса с тяжелыми ножевыми ранениями.

Вызванные на место медики констатировали смерть певца. Там же в этот момент находился сын убитого 31-летний Мика Сайкс. Силовики задержали его по подозрению в убийстве, сопротивления он не оказал.

Лейтенант местной полиции Льюис Гилмор, отвечая на вопросы журналистов, не назвал мотива преступления, но отметил, что у задержанного есть история психических заболеваний. «Полагаем, что это семейная трагедия, произошедшая внутри дома», — заявил он, добавив, что на месте преступления удалось обнаружить орудие убийства.

Джубилант Сайкс был известным американским оперным певцом. В 2009 году он удостоился номинации на престижную музыкальную награду «Грэмми» за свое участие в записи «Мессы» Леонарда Бернстайна, исполненной хором Университета Морган Стэйт и Балтиморским симфоническим оркестром.

Певец родился в Калифорнии в 1954 году и вырос в Лос-Анджелесе, где в раннем детстве пел сопрано. Позже он выступал вместе с Кристофером Паркенингом и другими известными артистами. Выступления Сайкса проходили в том числе на таких знаменитых площадках, как Метрополитен-опера, Немецкая опера Берлина, Карнеги-холл, Центр Кеннеди и Барбикан-центр в Лондоне.