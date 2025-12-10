EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

В убийстве известного оперного певца заподозрили его сына

2 минуты чтения 17:31

В американском штате Калифорния был убит известный оперный певец  Джубилант Сайкс. По подозрению в совершении убийства полиция задержала 31-летнего сына погибшего. Об этом со ссылкой на заявления местных правоохранителей сообщил телеканал ABC News.

По данным полиции, убийство произошло вечером 9 декабря в доме Сайкса в Санта-Монике. Силовики приехали туда по вызову жены убитого. Прибыв на место и войдя в дом, полицейские обнаружили там 71-летнего Сайкса с тяжелыми ножевыми ранениями.

Вызванные на место медики констатировали смерть певца. Там же в этот момент находился сын убитого 31-летний Мика Сайкс. Силовики задержали его по подозрению в убийстве, сопротивления он не оказал. 

Отомстил за смерть семьи
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
Криминал16 минут чтения

Лейтенант местной полиции Льюис Гилмор, отвечая на вопросы журналистов, не назвал мотива преступления, но отметил, что у задержанного есть история психических заболеваний. «Полагаем, что это семейная трагедия, произошедшая внутри дома», — заявил он, добавив, что на месте преступления удалось обнаружить орудие убийства.

Джубилант Сайкс был известным американским оперным певцом. В 2009 году он удостоился номинации на престижную музыкальную награду «Грэмми» за свое участие в записи «Мессы» Леонарда Бернстайна, исполненной хором Университета Морган Стэйт и Балтиморским симфоническим оркестром.

23 удара молотком
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
Криминал3 минуты чтения

Певец родился в Калифорнии в 1954 году и вырос в Лос-Анджелесе, где в раннем детстве пел сопрано. Позже он выступал вместе с Кристофером Паркенингом и другими известными артистами. Выступления Сайкса проходили в том числе на таких знаменитых площадках, как Метрополитен-опера, Немецкая опера Берлина, Карнеги-холл, Центр Кеннеди и Барбикан-центр в Лондоне.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд