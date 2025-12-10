Зеленский говорил о возвращении Крыма на первой встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на первой и на данный момент последней встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась на саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года, он говорил о желании вернуть Крым. Его слова передает издание «Страна».

По его данным, Зеленский признал, что сейчас у Украины нет ресурсов на возвращение аннексированного полуострова. «Может, я это и сказал на первой встрече, и я считаю, что был прав. И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», — заявил Зеленский.

Ранее о том, что Зеленский хотел вернуть Крым Украине и говорил об этом Путину лично, рассказал президент США Дональд Трап в своем интервью изданию Politico. «Знаете, когда Зеленский впервые встретился с Путиным, он сказал, что хочет двух вещей. Он хочет вернуть Крым и стать членом НАТО. Он сказал это не очень вежливо», — заявил американский президент.

Зеленский также высказался относительно вступления Украины в НАТО. По его словам, вступление в альянс остается стратегической целью для Украины, которую правительство считает справедливой. В то же время президент Украины призвал смотреть на вещи реально.

«Смотрите, мы реалисты, мы действительно хотим в НАТО. На мой взгляд, это справедливо. Но мы точно знаем, что ни Соединенные Штаты Америки, ни еще несколько стран, если быть откровенными, пока не видят Украину в НАТО», — заявил Зеленский, добавив, что Россия не согласится с таким намерением соседней страны, и это усложнит потенциальное присоединение к альянсу.

Кроме того, Зеленский заявил о готовности Украины заключить «энергетическое перемирие» с Россией. «Прежде всего, россияне бьют по нашей энергетике, и мы совершенно справедливо отвечаем», — отметил президент Украины. В октябре он пригрозил России блэкаутом, если та продолжит атаковать энергосистему Украины, что приводит к отключениям электричества по всей стране.

Помимо этого, Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы в Украине. Он заявил, что готов провести их в ближайшие два-три месяца при условии, что в стране будет обеспечена безопасность и законодательная основа для этого. Украинский президент добавил, что власть «не держится за кресло».