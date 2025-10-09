Зеленский пригрозил блэкаутом нескольким российским регионам

Президент Украины Владимир пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям в том случае, если Россия продолжит наносить удары по украинской энергосистеме, которые приводят к отключению электричества. Об этом, как передает украинское издание «Страна», он заявил журналистам на пресс-конференции.

Двумя днями ранее в результате российских атак без света остались более 60 тысяч домохозяйств в городе Прилуки Черниговской области Украины. А до этого удары российских военных становились причиной отключения энерго- и водоснабжения населенных пунктов в Сумской области. Тогда же блэкауты были зафиксированы в Новгороде-Северском и Семеновке Черниговской области, Славутиче Киевской области, Днепре и на объектах Чернобыльской атомной электростанции.

Минобороны России не отрицает нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, утверждая, что они связаны с военными объектами. Последний раз российское военное ведомство отчиталось о таких атаках 7 октября. В свою очередь, украинские власти сообщали, что в результате российских ударов страна лишилась половины своих электрогенерирующих мощностей.

28 сентября российские власти сообщили, что в результате украинских ударов без энергоснабжения остались по меньшей мере 12 населенных пунктов в Белгородской области, включая и сам Белгород.

В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal сообщала, что в Украине развернута сеть аккумуляторов американского производства, которая предназначена для предотвращения блэкаутов в результате российских атак по энергосистеме страны.