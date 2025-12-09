Трамп потребовал провести выборы в Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил о необходимости провести новые выборы в Украине.

«Да, мне кажется, сейчас подходящее время. Это важный момент, чтобы провести выборы. Они используют войну как повод их не проводить, но, как я полагаю, у украинского народа должен быть выбор. И, возможно, Зеленский бы победил. Я не знаю, кто бы выиграл. Но выборов у них не было давно. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это перестает быть демократией», — так американский лидер ответил на вопрос журналистки о своевременности выборов.

Он также прокомментировал недавнее заявление своего сына о том, что США могут прекратить поддержку Украины. По его словам, «это нельзя назвать правдой, но и совсем ложью тоже назвать нельзя». Трамп вновь подчеркнул, что Киев должен соблюдать правила, но на деле он не проявляет готовности даже к обсуждению возможных договоренностей.

«Я глубоко уважаю Украину… правда, очень уважаю. Уважаю украинцев и украинских военных за их мужество, за то, как они сражаются и выдерживают все это. Но, понимаете, в какой-то момент побеждает масштаб — так чаще всего и бывает. А здесь — разрыв огромный. Достаточно взглянуть на цифры, они просто невероятные», — отметил президент США.

Новость дополняется…