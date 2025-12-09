EN
Экономика

Россиянам захотели запретить свободно вывозить наличные за границу

2 минуты чтения 07:49

Вице-премьер Александр Новак во время своего выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле сообщил, что власти намерены ввести запрет на свободный вывоз наличных рублей и золота за границу. Стенограмму заседания опубликовал Кремль.

«Будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства-члены ЕАЭС, а также вывоз золота в слитках с территории России», — заявил Новак.

Эти и другие нововведения должны войти в план по структурным изменениям в российской экономике до 2030 года. Он в частности предусматривает «снижение удельного веса нефтегазового комплекса», что, по мнению Новака, должно «повысить устойчивость экономики и усилить внутренний рынок».

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
Интернет и мемы6 минут чтения

Своими предложениями вице-премьер поделился в ответ на заявление Владимира Путина о необходимости «обелить» российскую экономику. Путин потребовал в будущем году «навести порядок» на оптовых и розничных рынках, уменьшить объем нелегальной занятости и ужесточить контроль за использованием наличных.

Также на заседании Путин выразил надежду, что повышение НДС в России будет временным. В конце ноября он подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость до 22%.

Ранее о том, что россиянам могут ограничить вывоз золота за рубеж, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, лимит может быть установлен на уровне 100 грамм для физических лиц. При этом Моисеев добавил, что такие правила не коснутся ювелирных изделий, для которых будет действовать другой порядок регулирования.

